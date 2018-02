BlackRock(MD) Canada annonce un projet de reclassement des parts de catégorie Conseiller







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 31 jan. 2018) -

(TSX:CDZ)(TSX:CDZ.A)(TSX:CPD)(TSX:CPD.A)(TSX:CUD)(TSX:CUD.A)(TSX:CYH)(TSX:CYH.A)(TSX:CGR)(TSX:CGR.A)(TSX:CIF)(TSX:CIF.A)(TSX:CWW)(TSX:CWW.A)(TSX:COW)(TSX:COW.A)(TSX:CBD)(TSX:CBD.A)(TSX:CBN)(TSX:CBN.A)(TSX:XQB)(TSX:XQB.A)(TSX:CBO)(TSX:CBO.A)(TSX:CBH)(TSX:CBH.A)(TSX:CHB)(TSX:CHB.A)(TSX:CLF)(TSX:CLF.A)(TSX:CLG)(TSX:CLG.A)(TSX:CVD)(TSX:CVD.A)(TSX:CMR)(TSX:CMR.A)(TSX:FIE)(TSX:FIE.A)(TSX:CEW)(TSX:CEW.A)(TSX:CSD)(TSX:CSD.A)(NEO:CIE)(NEO:CIE.A)(NEO:CJP)(NEO:CJP.A)(NEO:CLU)(NEO:CLU.A)(NEO:CLU.B)(NEO:CLU.C)(NEO:CRQ)(NEO:CRQ.A)(NEO:CWO)(NEO:CWO.A)

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE:BLK), annonce aujourd'hui que, pour simplifier sa gamme de produits, elle projette reclasser toutes les parts de catégorie Conseiller de ses fonds négociés en bourse (les « FNB iShares ») en parts ordinaires des mêmes FNB iShares. Cette modification cadre avec la tendance, amorcée dans tout le secteur, à adopter des structures de frais transparentes et simplifiées.

Les parts de catégorie Conseiller sont une catégorie de parts des FNB iShares sur lesquelles les FNB iShares paient des frais de service aux courtiers inscrits qui les ont souscrites pour le compte de leurs clients. Les FNB iShares ne paient aucuns frais de service à l'égard des parts ordinaires. Les parts de catégorie Conseiller sont uniquement vendues à l'égard de certains FNB iShares offerts par BlackRock Canada et leur symbole boursier comporte le suffixe « .A » ou « .B » (voir le tableau ci-après).

Au 31 décembre 2017, les parts de catégorie Conseiller représentaient moins de 1 % de l'actif sous gestion de BlackRock Canada. Même si les FNB iShares ont connu une croissance rapide au Canada, la demande pour les parts de catégorie Conseiller a fléchi considérablement ces dernières années.

Autour du 31 mars 2018, pour chaque FNB iShares, BlackRock Canada prévoit réduire les frais de gestion annuels payables sur les parts de catégorie Conseiller d'une somme correspondant à la composante frais de service applicable aux parts en question.

Vers le 6 avril 2018 (la « date de reclassement »), les parts de catégorie Conseiller des FNB iShares seront reclassées en parts ordinaires correspondantes du même FNB iShares, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités de règlementation et des tiers, s'il y a lieu. À partir de la date de reclassement, les parts de catégorie Conseiller et les parts ordinaires correspondantes de chaque FNB iShares partageront les mêmes caractéristiques et la même structure de frais. Par conséquent, le reclassement n'aura pas d'incidence défavorable sur les intérêts financiers ou les droits des porteurs de parts.

Chaque part de catégorie Conseiller sera reclassée dans le nombre de parts ordinaires correspondantes du même FNB iShares qui équivaut à la valeur liquidative par part de catégorie Conseiller à la date de reclassement, divisée par la valeur liquidative correspondante par part ordinaire à la date de reclassement. Aucune fraction de part ordinaire d'un FNB iShares ne sera remise au moment du reclassement. Le reclassement des parts de catégorie Conseiller en parts ordinaires entières du même FNB iShares ne devrait pas donner lieu à une disposition à des fins fiscales pour les porteurs de parts de catégorie Conseiller en ce qui a trait aux parts entières reclassées. Au lieu de fractions de part ordinaire, une somme en espèces sera remise pour les parts de catégorie Conseiller résiduelles, et une telle opération sera considérée comme une disposition de parts de catégorie Conseiller à des fins fiscales.

Les porteurs de parts n'ont aucune mesure à prendre pour participer à la suppression des frais de service ou au reclassement. Certaines modifications seront apportées à la déclaration de fiducie applicable des FNB iShares afin que celle-ci reflète la suppression des frais de service et permette le reclassement. Un autre communiqué confirmant les détails du reclassement sera publié autour de la date de reclassement.

Relativement à cette modification, le régime de réinvestissement des distributions (le « RRD »), le régime de cotisation en espèces préautorisée (le « RCEP ») et le régime de retrait périodique (le « RRP ») applicables aux parts de catégorie Conseiller des FNB iShares seront annulés autour du 2 mars 2018. Le dernier mois de participation au RRD, au RCEP et au RRP applicables aux parts de catégorie Conseiller sera février 2018. À la suite du reclassement, les porteurs de parts pourront décider de participer à ces régimes à l'égard de leurs parts ordinaires en communiquant avec l'adhérent de CDS par l'intermédiaire duquel ils détiennent des parts, comme il est décrit en détail dans le prospectus de chacun des FNB iShares.

Les parts de catégorie Conseiller des FNB iShares devraient être radiées volontairement de la cote de la Bourse de Toronto ou de la NEO Bourse Aequitas, selon le cas, à la fermeture des bureaux à la date de reclassement, puisque toutes les parts de catégorie Conseiller en circulation seront assujetties au reclassement obligatoire décrit ci-dessus et que BlackRock Canada n'a pas l'intention d'offrir des parts de catégorie Conseiller des FNB iShares à l'avenir.

Par suite du reclassement, les frais de gestion annuels et les symboles boursiers des parts de catégorie Conseiller des FNB iShares seront remplacés par les frais de gestion annuels et les symboles boursiers des parts ordinaires correspondantes, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous. BlackRock Canada n'apporte aucun changement aux frais de gestion annuels payables sur les parts ordinaires.

Désignation du FNB iShares Symbole boursier des parts de catégorie Conseiller Frais de gestion actuels des parts de catégorie Conseiller (y compris les frais de service) Symbole boursier des parts ordinaires Frais de gestion des parts ordinaires iShares International Fundamental Index ETF CIE.A 1,40 % CIE 0,65 % iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) CJP.A 1,40 % CJP 0,65 % iShares US Fundamental Index ETF CLU.A 1,40 % CLU 0,65 % iShares US Fundamental Index ETF - Non-Hedged CLU.B 1,40 % CLU.C 0,65 % iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF CWO.A 1,40 % CWO 0,65 % iShares Canadian Fundamental Index ETF CRQ.A 1,40 % CRQ 0,65 % iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF CDZ.A 1,35 % CDZ 0,60 % iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF CPD.A 0,95 % CPD 0,45 % iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) CUD.A 1,35 % CUD 0,60 % iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) CYH.A 1,35 % CYH 0,60 % iShares Global Real Estate Index ETF CGR.A 1,40 % CGR 0,65 % iShares Global Infrastructure Index ETF CIF.A 1,40 % CIF 0,65 % iShares Global Water Index ETF CWW.A 1,35 % CWW 0,60 % iShares Global Agriculture Index ETF COW.A 1,40 % COW 0,65 % iShares Balanced Income CorePortfoliotm Index ETF CBD.A 1,25 % CBD 0,25 % iShares Balanced Growth CorePortfoliotm Index ETF CBN.A 1,25 % CBN 0,25 % iShares High Quality Canadian Bond Index ETF XQB.A 0,62 % XQB 0,12 % iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF CBO.A 0,75 % CBO 0,25 % iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF CBH.A 0,75 % CBH 0,25 % iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) CHB.A 1,00 % CHB 0,50 % iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF CLF.A 0,65 % CLF 0,15 % iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF CLG.A 0,65 % CLG 0,15 % iShares Convertible Bond Index ETF CVD.A 0,95 % CVD 0,45 % iShares Premium Money Market ETF CMR.A 0,50 % CMR 0,25 % iShares Canadian Financial Monthly Income ETF FIE.A 1,40 % FIE 0,65 % iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF CEW.A 1,30 % CEW 0,55 % iShares Short Duration High Income ETF (CAD-Hedged) CSD.A 1,05 % CSD 0,55 %

Mise à jour du niveau de risque

Dans le cadre de la mise à jour des documents d'information relatifs aux FNB iShares visant à refléter la présente annonce, BlackRock Canada a employé la nouvelle méthode de classification du risque de placement décrite dans le Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2017, pour établir le niveau de risque de chaque FNB iShares. Par suite de l'application de la nouvelle méthode de classification du risque de placement, BlackRock Canada annonce également aujourd'hui la mise à jour du niveau de risque de l'un des FNB iShares (voir le tableau qui suit). Cette modification sera reflétée dans la modification du prospectus relative aux FNB iShares qui sera déposée vers le 2 février 2018. Aucune modification n'a été apportée aux objectifs de placement, aux stratégies de placement ou à la gestion des FNB iShares.

Nom du FNB iShares Niveau de risque précédent Nouveau niveau de risque iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) Faible à moyen Moyen

Pour obtenir gratuitement un exemplaire de la méthode normalisée de classification du risque employée par BlackRock Canada pour établir le niveau de risque des FNB iShares, il suffit d'en faire la demande en appelant au 1 855 255-5951 ou en écrivant à BlackRock Canada au 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

À propos de BlackRock

BlackRock aide les investisseurs à préparer un avenir financier prometteur. À titre de fiduciaire pour le compte de nos clients, nous leur offrons les produits de placement et les solutions technologiques dont ils ont besoin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 31 décembre 2017, la société gérait des actifs de l'ordre d'environ 6 288 milliards de dollars américains pour le compte d'investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements au sujet de BlackRock, veuillez visiter le www.blackrock.com/ca / Twitter : @BlackRockCA / Blogue : www.blackrockblog.com/can.

À propos d'iShares

iSharesmd est un chef de file mondial en matière de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui compte plus d'une décennie d'expertise et d'engagement auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels de toute taille. Grâce à plus de 800 fonds à l'échelle mondiale répartis dans plusieurs catégories d'actifs et stratégies et à des actifs sous gestion de plus de 1,5 billion de dollars américains au 31 décembre 2017, iShares aide les clients dans le monde entier à former le coeur de leur portefeuille, à atteindre leurs objectifs de placement et à se positionner selon les tendances des marchés. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d'un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement.1

1 D'après un actif sous gestion de 6 288 milliards de dollars américains en date du 31 décembre 2017.

Les Fonds iSharesmd ETF sont gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à un placement dans les Fonds iSharesmd ETF. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

© 2018 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisées avec autorisation.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2018 à 17:33 et diffusé par :