Le premier ministre annonce que le Canada soulignera officiellement la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine







OTTAWA, le 30 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un pays meilleur, plus inclusif, qui reconnaît l'apport de tous et crée de meilleures opportunités pour un plus grand nombre de Canadiens.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada soulignera officiellement la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Cette Décennie, qui s'étend de 2015 à 2024, est une occasion de mettre en valeur et de célébrer les importantes contributions que les personnes d'ascendance africaine ont apportées à la société canadienne. Elle sert aussi de soutien à la reconnaissance, à la justice et au développement pour contrer le racisme, la discrimination et les inégalités continues auxquelles les Canadiens d'ascendance africaine font face.

Le gouvernement du Canada a entendu les préoccupations de citoyens et d'organisations à travers le pays, notamment de la Fédération des Canadiens noirs, indiquant que nous devons en faire davantage pour travailler avec et soutenir les Canadiens d'ascendance africaine.

En soulignant la Décennie internationale, le gouvernement du Canada s'engage à améliorer l'avenir des Canadiens noirs. Il s'agira d'en apprendre davantage au sujet des enjeux qui touchent les Canadiens noirs, notamment en améliorant la recherche et la collecte de données, afin que nous puissions mieux comprendre les défis particuliers auxquels ils font face. En particulier, des leaders communautaires ont mis l'accent sur les problèmes de santé mentale et la surreprésentation dans le système carcéral. Ces obstacles empêchent les Canadiens noirs de participer pleinement et à titre égal à l'ensemble de la société.

Au cours des derniers deux ans, le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes pour lutter contre les inégalités et pour améliorer la vie de tous les Canadiens, y compris ceux d'ascendance africaine. Nous avons aidé les parents à subvenir aux besoins de leurs enfants avec l'Allocation canadienne pour enfants. Nous avons bonifié le Régime de pensions du Canada pour que plus de gens puissent profiter d'une retraite sécuritaire et digne. Nous avons aussi fait d'importants investissements dans les programmes de bourses pour étudiants, les initiatives de santé mentale et les services de garde abordables. Nous avons présenté une Stratégie nationale sur le logement qui répondra aux besoins de nombreux Canadiens vulnérables en matière de logement.

Le gouvernement du Canada continuera à poursuivre ces efforts pour créer un pays où un plus grand nombre de Canadiens ont une chance réelle et égale de réussir.

Citation

« C'est aujourd'hui une journée importante pour le Canada. Grâce à notre engagement à l'égard de la Décennie internationale, nous pourrons mieux relever les défis concrets et particuliers auxquels les Canadiens noirs font face. De cette façon, nous irons de l'avant vers un pays plus juste et plus inclusif. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, proclamée par la résolution 68/237 de l'Assemblée générale des Nations Unies, a commencé en 2015 et sera observée jusqu'en 2024.

sera observée jusqu'en 2024. Le thème de la Décennie internationale est le suivant : « Personnes d'ascendance africaine : reconnaissance, justice et développement ».

Les objectifs de la Décennie internationale sont de promouvoir le respect, la protection des droits de la personne et les libertés fondamentales des personnes d'ascendance africaine, ainsi que de favoriser une plus grande connaissance et un plus grand respect du patrimoine diversifié, de la culture et des contributions de ces communautés à la société, partout dans le monde.

Le gouvernement du Canada rend aussi hommage aux Canadiens d'ascendance africaine, à leur rôle dans l'histoire canadienne et au sein de la société canadienne, tous les ans, dans le cadre de la campagne du Mois de l'histoire des Noirs.

