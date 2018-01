Le prix fait la manchette de l'éolien en 2017







L'énergie éolienne est maintenant l'option la moins coûteuse parmi les nouvelles sources de production d'électricité au Canada

OTTAWA, le 30 janv. 2018 /CNW/ - L'atteinte d'un prix plancher record aura été la nouvelle de l'année 2017 dans l'industrie éolienne canadienne. En décembre, un appel d'offres en Alberta pour un approvisionnement d'électricité a mené au plus bas prix jamais payé pour de l'énergie éolienne au Canada, soit une moyenne pondérée de 37 $/MWh. L'énergie éolienne est ainsi devenue la nouvelle source de production d'électricité la plus économique au pays, et ce, juste après la publication d'une vaste étude américaine révélant que le coût de l'éolien a chuté de 67 % entre 2009 et 2017.

En 2017, 10 nouveaux projets éoliens ont été mis sous tension par des promoteurs et des services publics en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-Britannique; ensemble, ils fourniront assez de nouvelle électricité propre pour combler les besoins de plus de 90 000 foyers. Depuis cinq ans, la puissance éolienne installée au Canada croît en moyenne de 15 % par année - voilà qui consolide la contribution cruciale de l'éolien dans la lutte contre les changements climatiques au parys, par l'offre d'une électricité propre et concurrentielle.

Ces nouveaux projets, qui totalisent plus de 340 MW de nouvelle puissance, représentent un investissement d'environ 800 millions de dollars canadiens. Ils ont aussi permis de créer autour de 3 500 emplois pour leur construction, leur opération et leur maintenance. De plus, des municipalités et des collectivités sont des parties prenantes dans la moitié de ces projets, reflet d'une volonté croissante, à l'échelle mondiale, de renforcer la participation communautaire au développement éolien.

Fin 2017, le Canada comptait 12 239 MW de puissance éolienne installée, assez pour répondre à 6 % de la demande en électricité au pays et alimenter l'équivalent de 3,2 millions de foyers.

En 2018, l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA) prévoit la mise en service de plus 600 MW de nouvelle puissance, chiffre qui devrait aller en grandissant avec les années.

Lors de l'appel d'offres albertain mentionné plus haut, l'exploitant du réseau a annoncé que les trois entreprises retenues investiront collectivement 1 milliard de dollars pour construire quatre grands parcs éoliens dans la province d'ici la fin de 2019. Ces installations généreront 600 MW d'énergie propre, réduisant d'autant la dépendance de l'Alberta aux centrales au charbon.

Citation

« De la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, l'éolien a encore prouvé en 2017 qu'il est une solution fiable et adaptable aux changements climatiques, une solution qui offre aux collectivités de partout au Canada une énergie peu coûteuse et des retombées économiques locales. Nous sommes fiers de fournir aux Canadiens une énergie propre et abordable. »

- Robert Hornung, président, Association canadienne de l'énergie éolienne

Contexte

Le 13 décembre 2017, l'Alberta Electric System Operator (AESO) et le gouvernement de l' Alberta ont annoncé la mise en oeuvre de la première phase du programme provincial sur les énergies renouvelables, d'où a résulté la production d'énergie éolienne au prix le plus bas jamais atteint au Canada.

ont annoncé la mise en oeuvre de la première phase du programme provincial sur les énergies renouvelables, d'où a résulté la production d'énergie éolienne au prix le plus bas jamais atteint au Canada. En novembre 2017, la Levelized Cost of Energy Analysis, de Lazard, révèle que le coût unitaire moyen actualisé de l'énergie éolienne a diminué de 67 % aux États-Unis entre 2009 et 2017.

de Lazard, révèle que le coût unitaire moyen actualisé de l'énergie éolienne a diminué de 67 % aux États-Unis entre 2017. Le Canada occupe actuellement le neuvième rang au classement des pays producteurs d'énergie.

occupe actuellement le neuvième rang au classement des pays producteurs d'énergie. Au cours des 10 dernières années, les promoteurs et les secteurs publics du Canada ont mis en service plus de puissance éolienne que toute autre source d'électricité (en mégawatts installés). Pour en savoir plus, veuillez consulter la page sur les marchés éoliens du site de CanWEA.

L' Ontario est demeuré la figure de proue canadienne par sa puissance éolienne installée, ajoutant 119 MW d'énergie éolienne en 2017 pour porter son total à 4 900 MW.

est demeuré la figure de proue canadienne par sa puissance éolienne installée, ajoutant 119 MW d'énergie éolienne en 2017 pour porter son total à 4 900 MW. Le parc éolien Meikle de 179 MW, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, s'est avéré la plus grande installation mise en service au Canada en 2017. Ce parc a augmenté la puissance éolienne de plus d'un tiers en Colombie-Britannique - pour un total de près de 674 MW -, ce qui en a fait la championne de la croissance éolienne l'année dernière.

179 MW, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, s'est avéré la plus grande installation mise en service au Canada en 2017. Ce parc a augmenté la puissance éolienne de plus d'un tiers en Colombie-Britannique - pour un total de près de 674 MW -, ce qui en a fait la championne de la croissance éolienne l'année dernière. Trois collectivités se sont servies du programme communautaire de tarifs de rachat garantis de la Nouvelle-Écosse pour mettre en service trois nouvelles installations, d'une puissance combinée de 13,35 MW. La province a terminé l'année avec 610 MW de puissance éolienne rattachée à son réseau.

En ce début de 2018, le Canada compte 295 parcs éoliens composés de 6 415 éoliennes en service. Ces installations favorisent le développement et la diversification économiques dans plus de 100 collectivités rurales grâce aux revenus de location, à l'impôt foncier, aux revenus de propriété et aux ententes établies avec les communautés d'accueil.

À propos de l'Association canadienne de l'énergie éolienne (CanWEA)

CanWEA est la voix de l'industrie éolienne au Canada, faisant activement la promotion d'une croissance responsable et durable du secteur éolien. Association nationale sans but lucratif, CanWEA constitue la plus importante source de renseignements fiables sur l'énergie éolienne ainsi que sur ses avantages pour la société, l'économie et l'environnement. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Pour en savoir plus, visitez le www.canwea.ca/fr.

