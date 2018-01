Atteinte aux droits des Canadiens : des personnes nommées par un gouvernement partisan remplacent les élus locaux dans le système d'éducation de la Nouvelle-Écosse







CALGARY, le 29 janv. 2018 /CNW/ - À la suite d'un examen mené par une consultante, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé qu'il abolira les conseils scolaires élus au niveau local pour les remplacer par un conseil consultatif provincial formé de personnes qu'il nommera. D'après les leaders de l'Association canadienne des commissions et conseils scolaires (ACCCS), dont un grand nombre sont réunis cette semaine à Calgary (Alberta), cette mesure menace la démocratie et le droit de représentation des citoyens, car elle les prive entièrement de leur droit de s'exprimer au niveau local en matière d'éducation.

Pour tous les Canadiens, le droit démocratique de gérer et de contrôler l'éducation de leurs enfants est un droit fondamental, qui doit être respecté par tous les gouvernements du pays.

« Les gouvernements et leurs leaders devraient bâtir le système d'éducation, et non le démolir », a déclaré Floyd Martens, président de l'ACCCS, qui représente les associations de commissions et conseils scolaires et quelque quatre millions d'élèves de tout le Canada. « Il est impératif que les gouvernements collaborent avec les élus locaux pour renforcer le système d'éducation et contribuer à atteindre l'objectif d'améliorer les résultats scolaires et la réussite de tous les élèves », a-t-il ajouté.

Jennifer Maccarone, présidente de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, a déclaré ce qui suit : « Le droit des minorités de prendre les décisions concernant l'éducation de leurs enfants est fermement protégé par la Constitution canadienne. À l'inverse, les gouvernements provinciaux tentent systématiquement de retirer ce droit aux membres des majorités. Or, les droits démocratiques appartiennent à tout le monde. »

Les membres des commissions et des conseils scolaires sont des élus non partisans qui permettent à leur communauté de se faire entendre concernant l'avenir de la société.

« L'éducation financée par les fonds publics est le plus important de nos projets de société, et elle devrait s'élever au-dessus de la partisannerie et des cycles d'élections provinciales tenues tous les quatre ans », a déclaré Darren McKee, directeur général de l'Association des conseils scolaires de la Saskatchewan.

La décision récente du gouvernement de la Nouvelle-Écosse est inquiétante et pourrait n'être que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne la limitation des droits démocratiques fondamentaux.

