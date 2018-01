Avis au public - Fermeture du pont Alexandra

Une entente de principe a été conclue avec l'employeur Autobus Longueuil Inc. alors que les membres de la section locale 510 l'ont ratifiée dans une proportion de 78 % pour les chauffeurs et de 100 % pour les mécaniciens la semaine dernière. Le...

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes que le pont Alexandra sera fermé afin de procéder à une étude thermique pendant la période suivante : le mardi 30 janvier, de 9 h 30 à 15 h. La promenade...

WestJet a annoncé aujourd'hui que de nouveau la compagnie va offrir une liaison aérienne du Canada atlantique vers des destinations mondiales en offrant des vols quotidiens directs entre l'aéroport international Standfield d'Halifax (YHZ) et...