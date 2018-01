Déclaration - Déclaration des ministres Garneau et Bains concernant le rapport sur les véhicules connectés et automatisés du Comité sénatorial permanent des transports et des communications







OTTAWA, le 29 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant la publication du rapport sur les véhicules connectés et automatisés (parfois appelés véhicules autonomes) du Comité sénatorial permanent des transports et des communications :

« Au nom du gouvernement du Canada, nous remercions le Comité sénatorial permanent des transports et des communications d'avoir rédigé cet important rapport. Les conclusions et recommandations guideront notre travail en cours en lien avec cette technologie émergente, notamment l'élaboration de règlements et de normes visant l'utilisation sécuritaire de ces véhicules au Canada.

« Étroitement liés à l'innovation, à l'infrastructure, aux emplois pour la classe moyenne et aux investissements, les véhicules connectés et automatisés constituent des technologies importantes qui permettront d'accroître la sécurité, l'efficacité et la compétitivité du réseau de transport du Canada.

« Le gouvernement du Canada continue d'exercer son rôle de chef de file dans le dossier des véhicules connectés et automatisés. Étant donné le développement rapide de la technologie, la collaboration entre les gouvernements et le secteur privé devient de plus en plus primordiale. Dans les mois à venir, nous présenterons un plan d'action pour assurer, en toute sécurité, l'arrivée et l'utilisation des véhicules connectés et automatisés sur les routes canadiennes. »

