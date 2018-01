Avis - Saisie de produits de kratom et de produits pour améliorer la performance sexuelle non autorisés dans de multiples magasins George's Convenience dans la région du Grand Toronto pouvant présenter de graves risques pour la santé







Problème

Santé Canada informe les Canadiens qu'il a saisi de multiples produits de santé, incluant des produits de kratom et 16 produits pour améliorer la performance sexuelle, dans des magasins George's Convenience situés dans la région du Grand Toronto (Brampton, Maple, Markham et Woodbridge). Ces produits ne sont pas autorisés par Santé Canada et peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Personnes touchées

Les Canadiens qui ont acheté ou utilisé ces produits.

Produits visés

Produits de santé non autorisés Produit et usage prévu Risques Entreprise Mesures prises Yellow Borneo Kratom L'étiquette indique que le produit contient du kratom George's Convenience 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) Produit retiré du commerce Triple Maximum White Panther Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe George's Convenience Lieux : 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) 3651, promenade Major Mackenzie, unité 4, Woodbridge (Ontario) Produit retiré du commerce Paparazzi 5800 Amélioration de la performance sexuelle Un produit ayant un emballage semblable saisi chez d'autres détaillants a été analysé et il s'avère qu'il contient du sildénafil George's Convenience 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) Produit retiré du commerce MV7 Days 2000 Amélioration de la performance sexuelle Un produit ayant un emballage semblable saisi chez d'autres détaillants a été analysé et il s'avère qu'il contient du sildénafil et du tadalafil George's Convenience Lieux : 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) 9960, rue Dufferin, Maple (Ontario) Produit retiré du commerce Green Mamba Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe George's Convenience Lieux : 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) 9960, rue Dufferin, Maple (Ontario) Produit retiré du commerce Passion Classic Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe George's Convenience Lieux : 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) 3651, promenade Major Mackenzie, unité 4, Woodbridge (Ontario) Produit retiré du commerce 7K Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe George's Convenience Lieux : 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton, ON 9960, rue Dufferin, Maple (Ontario) 3651, promenade Major Mackenzie, unité 4, Woodbridge (Ontario) Produit retiré du commerce Triple Maximum Rodeo Fantasy Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe George's Convenience Lieux : 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) 9960, rue Dufferin, Maple (Ontario) Produit retiré du commerce Jaguar 11000 Amélioration de la performance sexuelle Un produit ayant un emballage semblable saisi chez d'autres détaillants a été analysé et il s'avère qu'il contient du sildénafil et du tadalafil George's Convenience 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) Produit retiré du commerce Rush Hour 72 Amélioration de la performance sexuelle Un produit ayant un emballage semblable saisi chez d'autres détaillants a été analysé et il s'avère qu'il contient du sildénafil, du tadalafil, du desmethyl carbodenafil, et du dithiodesmethyl carbodenafil George's Convenience Lieux : 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) 8565 Hwy 27 Woodbridge (Ontario) 630, boulevard Peter Robertson, Brampton (Ontario) Produit retiré du commerce Super Hard Amélioration de la performance sexuelle Un produit ayant un emballage semblable a été analysé par la Therapeutic Goods Administration de l'Australie et il s'avère qu'il contient du sildénafil non déclaré George's Convenience 9445, chemin Mississauga, unité 2, Brampton (Ontario) Produit retiré du commerce Triple Maximum LipsTenZen Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe George's Convenience 9960, rue Dufferin, Maple (Ontario) Produit retiré du commerce Poseidon Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle Un produit ayant un emballage semblable saisi chez d'autres détaillants a été analysé et il s'avère qu'il contient du sildénafil George's Convenience 9960, rue Dufferin, Maple (Ontario) Produit retiré du commerce Strong-SX Amélioration de la performance sexuelle Un produit ayant un emballage semblable a été analysé par la Therapeutic Goods Administration de l'Australie et il s'avère qu'il contient du sildénafil non déclaré George's Convenience 9960, rue Dufferin, Maple (Ontario) Produit retiré du commerce Triple Green Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe George's Convenience 9980, route Kennedy, Markham (Ontario) Produit retiré du commerce Hard Rock 3800 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe George's Convenience 8565 Hwy 27 Woodbridge (Ontario) Produit retiré du commerce Rhino 8 Amélioration de la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe George's Convenience 3651, promenade Major Mackenzie, unité 4, Woodbridge (Ontario) Produit retiré du commerce

Ce que vous devez faire

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé ou pour obtenir des conseils sur les produits de santé qui vous conviennent le mieux, à vous et à votre famille.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués. Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

La section Pour en savoir plus ci-après contient des liens vers des renseignements supplémentaires sur l'achat de produits de santé en toute sécurité.

Ce que les entreprises doivent savoir

La vente de produits de santé non autorisés au Canada est illégale.

est illégale. Lorsqu'il trouve des produits non autorisés qui pourraient présenter de graves risques pour la santé, Santé Canada prend les mesures qui s'imposent pour en empêcher toute distribution ultérieure et pour informer les Canadiens. Ces mesures incluent notamment de travailler avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour prévenir toute autre importation de produits non autorisés.

Contexte

Le désméthyle carbodénafil est une substance non autorisée similaire au sildénafil qui pourrait présenter des risques similaires pour la santé.

Le dithiodesméthyle carbodénafil est une substance non autorisée similaire au sildénafil qui pourrait présenter des risques similaires pour la santé.

Le kratom (Mitragyna speciosa) est un produit d'origine végétale qui peut présenter de graves risques pour la santé s'il est avalé ou inhalé. Ses effets indésirables incluent somnolence, nausées, vomissements, convulsions, hépatotoxicité et rythme cardiaque excessivement rapide. Le kratom, qui a été associé à des effets semblables à ceux des narcotiques et des stimulants, pourrait provoquer la dépendance et la toxicomanie. Santé Canada n'a pas autorisé la vente de produits qui contiennent du kratom.

Le sildénafil est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile. Il faut seulement l'utiliser sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le sildénafil est à proscrire chez les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui ont des troubles cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles.

Le tadalafil est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile. Il faut seulement l'utiliser sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le tadalafil est à proscrire chez les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes qui ont des troubles cardiaques risquent davantage de subir des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles.

La yohimbine est un médicament d'ordonnance qui doit être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. La yohimbine est extraite de l'écorce de yohimbe. La prise de yohimbine ou de yohimbe peut causer des effets indésirables graves, surtout chez les personnes hypertendues ou qui ont une maladie du coeur, du rein ou du foie. Augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, anxiété, étourdissements, tremblements, maux de tête, nausées et troubles du sommeil sont au nombre de ses effets secondaires. Les enfants ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas prendre de yohimbine ni de yohimbe.

Pour en savoir plus

