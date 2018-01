Le Canada signe une déclaration commune sur la science, la technologie et l'innovation avec la Suisse







DAVOS, Suisse, le 25 janv. 2018 /CNW/ - Le Canada et la Suisse ont signé aujourd'hui une entente sur la science et l'innovation qui favorisera la croissance et la création d'emplois pour la classe moyenne.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, l'honorable Navdeep Bains, au nom du ministre du Commerce international, l'honorable François-Philippe Champagne, et le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Suisse, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, ont signé la Déclaration commune sur la science, la technologie et l'innovation, renforçant ainsi la collaboration entre les deux pays.

La déclaration commune préconise une collaboration accrue entre les établissements canadiens et les établissements suisses au chapitre de la science, de la technologie, de la recherche novatrice et de la formation. Bien que les relations canado-suisses soient solides et diversifiées, il y a matière à approfondir la collaboration dans les domaines du développement durable et de l'Arctique, de même qu'en sciences de la vie, en technologies propres et en fabrication de pointe, des disciplines cernées par le Canada comme des secteurs clés de croissance.

La signature de l'entente a eu lieu au Forum économique mondial, à la suite d'une table ronde réunissant les représentants des deux pays.

Citations

« Ce nouvel accord nous donne l'occasion d'affermir une relation qui se veut déjà solide entre deux nations innovantes. L'excellent rendement du Canada en matière d'emplois et de croissance, et le leadership de la Suisse au chapitre de l'innovation de même que sa capacité à stimuler la recherche-développement des entreprises démontrent que chaque pays a beaucoup à offrir à l'autre. Grâce à cette entente, les entreprises canadiennes et les entreprises suisses pourront bénéficier de plus d'occasions de collaborer et d'innover puisqu'elles auront accès aux technologies de pointe et aux avancées scientifiques. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le resserrement de la coopération bilatérale avec la Suisse offre davantage de possibilités pour que nos scientifiques, nos ingénieurs, nos techniciens et tous les professionnels oeuvrant à l'échelle de l'écosystème de l'innovation puissent travailler ensemble. En renforçant la coopération avec les Suisses, les Canadiens mettront à profit une collaboration qui existe déjà dans différents domaines, à savoir les technologies propres, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et des communications, la recherche liée à l'arctique et la fabrication de pointe. La collaboration scientifique est le fondement de la découverte et la clé pour créer plus d'emplois au Canada.»

-- Le ministre du Commerce international, l'honorable François-Philippe Champagne

Les faits en bref

Le Canada et la Suisse entretiennent une relation commerciale étroite et diversifiée qui se traduit par un vaste éventail d'occasions d'affaires, d'investissement et d'innovation.

et la Suisse entretiennent une relation commerciale étroite et diversifiée qui se traduit par un vaste éventail d'occasions d'affaires, d'investissement et d'innovation. Le Canada possède le taux de croissance annualisé du produit intérieur brut le plus élevé parmi les pays du G7.

possède le taux de croissance annualisé du produit intérieur brut le plus élevé parmi les pays du G7. En 2017, la Suisse a été nommée, pour la septième année consécutive, pays le plus novateur du monde par l'Indice mondial de l'innovation.

La Déclaration commune sur la science, la technologie et l'innovation favorise l'échange de pratiques exemplaires; l'accès aux technologies, aux marchés et aux personnes de talent; la collaboration en matière de recherche-développement de pointe; la commercialisation; et l'intégration d'intervenants des deux pays dans les chaînes de valeur mondiales.

