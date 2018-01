Quatrième journée - Mission économique du premier ministre en Chine - Une première visite dans la province du Zhejiang







HANGZHOU, Chine, le 24 janv. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de son passage à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, se sont rendus au siège social d'Alibaba, leader mondial du commerce en ligne, qui occupe environ 55 % du marché chinois des transactions Internet entre entreprises et particuliers.

Pour l'occasion, ils étaient en compagnie de 90 participants de la délégation d'entreprises et d'organismes qui participent à la mission économique. Cette visite a été suivie d'une rencontre entre les représentants de l'entreprise, le premier ministre, le ministre, Québec International, Montréal International et Investissement Québec. L'objectif était de déterminer des secteurs de collaboration potentiels pour les entreprises québécoises avec Alibaba en vue de les amener davantage sur la plateforme du géant chinois. Cette rencontre avait aussi pour but de positionner les villes de Montréal et de Québec comme sites pour les futurs bureaux d'Alibaba en Amérique du Nord. Rappelons que le premier ministre avait rencontré le fondateur de l'entreprise, Jack Ma, à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, à Paris.

Le premier ministre s'est également entretenu avec le vice-gouverneur exécutif de la province du Zhejiang, Feng Fei. Les échanges ont porté entre autres sur le savoir-faire québécois en matière de lutte contre les changements climatiques, notamment en ce qui a trait au marché du carbone. Au terme de l'entretien, l'Université du Québec à Chicoutimi et la Zhejiang Gongshang University ont annoncé de nouveaux partenariats qui visent la création d'un nouveau programme de double diplôme conjoint de baccalauréat en animation 3D et design numérique, ainsi que le transfert de connaissances concernant la gestion de projet. Soulignons que l'UQAC est présente en Chine depuis plus de 15 ans. Ses programmes de formation en gestion de projet ont contribué à former de la main-d'oeuvre chinoise spécialisée pour la prise en charge des grands chantiers comme le Nid d'Oiseau et l'aéroport de Beijing.

Finalement, le premier ministre et le ministre ont visité le chantier du théâtre de Hangzhou XinTianDi, qui accueillera le premier spectacle permanent du Cirque du Soleil en Chine. La construction de ce nouvel édifice s'insère dans un immense projet immobilier qui comportera un centre des arts et un cinéma IMAX comptant 1?442 sièges et 5 scènes. La création et la production du spectacle se font à Montréal.

«?Nous faisons de l'éducation notre grande priorité nationale parce que nous croyons fermement que notre plus grande richesse, ce sont nos talents, notre savoir-faire et notre créativité. Autant lors de l'entretien avec le vice-gouverneur que lors de la rencontre avec les dirigeants d'Alibaba, c'est l'expertise des Québécoises et des Québécois dont j'ai parlé en premier. C'est ce qui me rend le plus fier et c'est ce qui positionne le Québec en tant que partenaire de choix en matière d'innovation et de nouvelles technologies.?»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

