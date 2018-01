Avis aux médias - Le point sur la réunion d'urgence de deux jours sur les Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, des Inuit et de la Nation métisse







OTTAWA, le 24 jan. 2018 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, organise une réunion d'urgence de deux jours sur les Services à l'enfance et à la famille autochtones. Des dirigeants autochtones, ministres provinciaux et territoriaux, techniciens communautaires, ainsi que des représentants des jeunes, experts et défenseurs des droits y participeront. L'objectif de cette réunion est de cerner les priorités communes et de déterminer la voie à suivre pour refondre les Services à l'enfance et à la famille autochtones (à l'aide d'approches fondées sur les distinctions) afin de mettre au premier plan les besoins des familles et des enfants.

Les parties suivantes des séances plénières de l'événement de deux jours sont ouvertes aux médias :

Lieu : Centre Shaw

55, promenade Colonel-By

Ottawa (Ontario) K1N 9J2

Date et heure: Jeudi 25 janvier 2018

8 h 30 (HNE) Prière d'ouverture et cérémonies (aucun filmage)

9 h - 9 h 45 (HNE) Mot d'ouverture de la ministre Jane Philpott et des dirigeants autochtones

Pièce : Salle Canada 2

Date et heure : Vendredi 26 janvier 2018

9 h 30 - Séance de photo avec les ministres fédéraux et provinciaux et les dirigeants autochtones

9 h 45 - Point de presse

Pièce : 212

On invite les médias à s'inscrire pour obtenir leur accréditation et à s'installer à 8 h, les deux jours.

Veuillez noter que la pièce 203 sera disponible les deux jours pour les représentants des médias qui ont besoin d'un espace de travail.

Suivez-nous sur Twitter :

@Min_ServAutoch

(https://twitter.com/Min_ServAutoch)

@GCAutochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 24 janvier 2018 à 12:34 et diffusé par :