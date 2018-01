Renouvellement de l'exposition permanente de la Grande galerie du Musée Exporail de Saint-Constant







Le gouvernement du Canada soutient le Musée Exporail de Saint-Constant

SAINT-CONSTANT, QC, le 24 janv. 2018 /CNW/ - M. Jean-Claude Poissant, député de La Prairie, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 210 000 dollars au Musée ferroviaire Exporail de Saint-Constant. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Cette somme, que le gouvernement du Canada verse par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, servira au renouvellement de l'exposition permanente de la Grande galerie du Musée, dont l'inauguration est prévue en 2019. Le Musée pourra aussi moderniser son équipement, améliorer sa technologie muséographique et audiovisuelle numérique et accroître sa notoriété et celle de son exposition.

Citations

« Je suis très heureuse que notre gouvernement appuie Exporail, un musée reconnu pour sa collection exceptionnelle marquant l'histoire canadienne. Grâce à cet investissement, nous veillons à ce que les institutions muséales puissent grandir au rythme du virage technologique et ainsi assurer leur pérennité. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Je me réjouis du renouvellement de l'exposition permanente du Musée en vue d'en améliorer le contenu et la présentation. Nul doute que ces ajouts se traduiront par un plus grand achalandage et contribueront à diversifier le public qui viendra visiter ce musée faisant la fierté de sa région. »

- M. Jean-Claude Poissant, député de La Prairie

« Nous sommes très heureux de l'appui du gouvernement du Canada à notre projet qui permettra au public d'en apprendre davantage sur l'importance de la contribution du patrimoine ferroviaire dans le développement passé, actuel et futur de la société canadienne. La subvention servira à doter Exporail d'équipements d'éclairage et de muséographie afin de réaliser de manière innovante la mise en valeur de notre collection. »

- C. Stephen Cheasley, président de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire, propriétaire et gestionnaire d'Exporail, le Musée ferroviaire canadien

Les faits en bref

Exporail, le Musée ferroviaire canadien a pour mission de faire connaître au grand public l'histoire et les rôles des chemins de fer et du transport en commun sur rail au Canada.

Le financement du projet consiste en l'achat d'équipements spécialisés, dont des systèmes d'éclairage et de rails, de technologie muséographique et audiovisuelle numérique, ainsi que d'équipement multimédia.

Liens connexes

Exporail, le Musée ferroviaire canadien

Fonds du Canada pour les espaces culturels

