Le gouvernement fédéral aide les jeunes Canadiens de la région de Montréal à acquérir les compétences numériques nécessaires pour occuper les emplois de demain

Un investissement de 6 millions de dollars est accordé à Kids Code Jeunesse pour former des enseignants et enseigner à des élèves les compétences numériques et en codage requises pour occuper les emplois de la classe moyenne de l'avenir

MONTRÉAL, le 24 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit dans les jeunes Canadiens afin de les préparer à occuper les emplois de la classe moyenne de demain par l'acquisition des compétences numériques nécessaires. Grâce à l'investissement de 6 millions de dollars consenti à Kids Code Jeunesse pour l'enseignement de compétences numériques et du codage, davantage de jeunes Canadiens acquerront des habiletés numériques ainsi que de bonnes aptitudes en résolution de problèmes, deux compétences prisées par les employeurs de nos jours.

La ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly, et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti, ont fait l'annonce de ces fonds lors d'une visite dans les locaux de Kids Code Jeunesse, un organisme canadien sans but lucratif dont l'objectif est de bâtir des communautés de compétences numériques et de permettre aux enfants, aux enseignants et aux parents de prospérer dans une société axée sur la technologie.

Cet investissement est accordé dans le cadre de CodeCan, un programme fédéral bénéficiant d'une enveloppe de 50 millions de dollars qui offre à près d'un million d'élèves de la maternelle à la fin du secondaire l'occasion d'apprendre le codage et d'autres compétences numériques. CodeCan dotera également plus de 63 000 enseignants canadiens du savoir-faire nécessaire pour incorporer ces nouvelles compétences et technologies numériques dans leur salle de classe.

CodeCan est un des nombreux programmes de compétences numériques offerts par le gouvernement du Canada. Ces programmes visent à combler le fossé numérique et à aider les Canadiens à accéder aux technologies numériques et à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour les utiliser. Il s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés et à faire en sorte que les Canadiens possèdent les compétences requises pour réussir.

Citations

« Pour devenir le pays le plus innovateur, nous devons investir dans la talentueuse main-d'oeuvre du Canada. Notre gouvernement est résolu à faire en sorte que les jeunes Canadiens possèdent les compétences numériques nécessaires pour occuper les emplois de demain. En enseignant le codage aux enfants dès aujourd'hui, nous mettons en place les conditions qui permettront au Canada de se démarquer dans tous les secteurs et toutes les industries. En effet, ces enfants faciliteront l'adoption des technologies numériques et amélioreront ainsi la rentabilité et la compétitivité à l'échelle internationale de toutes les industries canadiennes. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« En investissant dans CanCode, le gouvernement investit dans le futur du Canada. Ce programme veillera à doter davantage de jeunes Canadiens, de tous horizons, des compétences requises pour décrocher les emplois de demain. Nous préparons le terrain afin qu'ils puissent acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour s'assurer d'un brillant avenir. »

-- La ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Mélanie Joly

« Cet investissement est une excellente nouvelle pour les élèves de la région de Montréal. Nos jeunes auront ainsi l'occasion d'acquérir les compétences numériques nécessaires pour poursuivre des études dans des domaines recherchés des STIM et entrer sur le marché du travail. »

-- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti

« Lorsque nous imaginons nos objectifs et nos défis futurs, nous avons toutes les raisons de croire que le Canada peut être un leader mondial du perfectionnement de la ressource la plus précieuse qui soit -- des enfants curieux, brillants et inventifs. »

-- La fondatrice et présidente-directrice générale de Kids Code Jeunesse, Kate Arthur

Les faits en bref

Jusqu'à 70 000 élèves et plus de 1 800 enseignants devraient profiter du projet de Kids Code Jeunesse.

CodeCan investira 50 millions de dollars sur deux ans à compter de 2017-2018, afin de soutenir des initiatives visant à offrir aux élèves canadiens de la maternelle à la fin du secondaire l'occasion d'acquérir des compétences numériques et en codage.

