Un message de Melanie Teed-Murch, Présidente, Toys"R"Us Canada







le 23 janv. 2018

Chers clients canadiens,

Comme vous le savez, en septembre dernier, nous avons lancé une procédure de restructuration financière de nos affaires aux États-Unis et au Canada. Alors que nous entamons la nouvelle année, j'aimerais vous mettre au courant des développements qui ont eu lieu jusqu'à maintenant et de nos projets pour l'avenir.

Aujourd'hui a été annoncée la décision difficile de fermer environ 180 magasins aux États-Unis dans les mois à venir. En ce qui concerne Toys"R"Us Canada, tous nos 83 magasins sont ouverts et continuent leurs activités commerciales comme à l'habitude, soit de servir nos clients et d'honorer toutes nos politiques, nos garanties, le Registre Bébé, les cartes-cadeaux et le programme de fidélisation du Club R.

Depuis le début de nos procédures auprès de la Cour, en septembre, notre priorité principale a été de réinventer nos affaires en gardant nos clients à l'esprit et de nous assurer que nos affaires suivent leur cours normal. Notre équipe s'emploie à renforcer notre position concurrentielle et à apporter les améliorations nécessaires pour s'assurer que nous disposons des produits en tout temps, partout et de la façon dont vous désirez vous les procurer chez nous.

En 2018, Toys"R"Us Canada prendra des mesures supplémentaires pour améliorer l'expérience client globale à travers tous ses canaux, incluant des promotions attrayantes, des améliorations continues aux sites mobiles et des campagnes de marketing numériques, des améliorations aux programmes de registre bébé et de fidélisation. De plus, nous déploierons à l'échelle du pays des concepts novateurs centrés sur le client qui ont fait leurs preuves dans les magasins qui ont ouvert récemment, soit Langley en Colombie-Britannique et South Barrie en Ontario.

Depuis 34 ans, nous servons fièrement le Canada en faisant autorité en matière de tendances de jouets et produits pour bébé, et nous sommes engagés à promouvoir le jeu et à aider les parents.

Merci de choisir de magasiner chez Toys"R"Us et Babies"R"Us Canada. Nous avons hâte de vous accueillir d'un océan à l'autre, en magasin et en ligne.

Melanie Teed Murch, Présidente

Toys"R"Us and Babies"R"Us Canada

