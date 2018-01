Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Stéphane Lauzon participera au Sommet canadien 2018 - Le sport c'est pour la vie, à Gatineau







M. Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation, prendra la parole au Sommet canadien 2018 - Le sport c'est pour la vie, mercredi, à Gatineau.

GATINEAU, QC, le 23 janv. 2018 /CNW/ - M. Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de l'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées, prendra la parole au Sommet canadien 2018 - Le sport c'est pour la vie, mercredi, à Gatineau. M. Lauzon sera présent au nom de l'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées.

Voici les détails :

DATE :

Le 24 janvier 2018

HEURE :

13 h 45

LIEU :

Hilton Lac-Leamy

3, boulevard du Casino

Gatineau (Québec)

