Les Producteurs laitiers du Canada réagissent aux annonces concernant l'accord du PTPGP







MONTRÉAL, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Ce matin, il a été rapporté que le Canada signera l'accord révisé du PTPGP, qui inclut les concessions sur l'accès au marché originalement octroyées en octobre 2015, lorsque les États-Unis, la plus grande économie mondiale, faisaient encore partie de l'accord. Même si le retrait des États-Unis représente une perte d'environ 60 % du PIB du marché du PTP d'origine, les concessions originales sur l'accès au marché canadien des produits laitiers demeurent. Comment cela peut-il être dans l'intérêt du Canada?

Certains secteurs pourraient percevoir positivement les récents développements dans le dossier du PTPGP. Cependant, il s'agit d'un jour sombre pour les 221 000 Canadiennes et Canadiens qui dépendent du secteur laitier pour gagner leur vie.

« D'un côté, le gouvernement du Canada a affirmé à de multiples reprises qu'il veut un secteur laitier en croissance, fort et dynamique qui crée de l'emploi et génère des investissements; de l'autre côté, il continue de rogner des parts du marché canadien des produits laitiers, d'abord avec l'AECG, puis maintenant avec le PTPGP, a indiqué Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada (PLC). Le gouvernement doit comprendre qu'en continuant à faire des concessions de la sorte, il met le secteur laitier canadien en péril. »

L'annonce d'aujourd'hui est publiée en plein coeur de la renégociation de l'ALÉNA, un autre véhicule qui menace d'affaiblir l'industrie laitière canadienne. Le gouvernement doit réaliser, et nous ne pourrons jamais le répéter assez, que toutes ces pertes ont des effets cumulatifs. Il est vital que le gouvernement comprenne que lorsqu'il est question de la renégociation de l'ALÉNA, il ne doit pas faire de concessions supplémentaires sur le dos de centaines de milliers de producteurs et de travailleurs du secteur laitier canadien.

« Notre message au gouvernement du Canada en ce qui a trait à la renégociation de l'ALÉNA est simple : fini les concessions - ça suffit. Le gouvernement ne peut pas continuer à gruger des parts du secteur laitier », a ajouté M. Lampron.

Le secteur laitier est présent dans la majorité des circonscriptions de partout au pays. Les PLC seront plus qu'intéressés de voir comment les députés expliqueront ces concessions à la communauté laitière, et aux centaines de milliers de travailleurs qui dépendent de cette communauté pour gagner leur vie.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Organisme national fondé en 1934, les PLC représentent les producteurs laitiers canadiens et mettent tout en oeuvre pour créer les conditions qui favorisent l'industrie laitière canadienne. Les PLC, qui exercent leurs activités dans le contexte d'un système de gestion de l'offre, font la promotion au sein d'une saine alimentation de produits laitiers canadiens salubres, de grande qualité, durables et nutritifs faits de lait 100 % canadien par l'entremise de diverses initiatives misant sur le marketing, la nutrition, les politiques et le lobbying. Déterminés à jouer un rôle actif dans leur communauté, à améliorer la santé des Canadiens et animés par un sentiment de fierté, les PLC et les producteurs laitiers canadiens soutiennent activement diverses activités locales et nationales.

SOURCE Les Producteurs Laitiers du Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2018 à 17:32 et diffusé par :