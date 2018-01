Le gouvernement du Canada aide les innovateurs et les entrepreneurs à trouver simplement et rapidement des sources de financement







Innovation Canada fait en sorte qu'il est plus rapide et plus facile pour les innovateurs et les entrepreneurs de savoir de ce que le gouvernement peut faire pour eux

OTTAWA, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Les divers ordres de gouvernement offrent une grande variété de programmes et de services pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à stimuler l'économie canadienne. Il peut s'agir, entre autres, de fournir du financement ou des conseils de spécialistes ou encore d'appuyer l'établissement de nouveaux liens de collaboration. Par contre, si les entreprises n'ont pas connaissance de ces programmes et services, elles ne peuvent en profiter. C'est pour cette raison que le gouvernement a créé Innovation Canada, un guichet unique pour les innovateurs et les entrepreneurs canadiens.

Le site Web d'Innovation Canada peut jumeler les utilisateurs aux programmes et services qui répondent le mieux à leurs besoins. La création de ce site Web s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada. Annoncé dans le budget de 2017, le Plan vise à faire du Canada un chef de file de l'innovation.

« En affaire, le temps, c'est de l'argent, et notre gouvernement sait à quel point les choses bougent rapidement en matière d'innovation. C'est pourquoi nous aidons les innovateurs, les entrepreneurs et les entreprises à trouver plus facilement le financement et les services du gouvernement dont ils ont besoin. Grâce à Innovation Canada, un clic suffit pour découvrir toutes les possibilités offertes. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« J'entends trop souvent les exploitants de petite entreprise travaillants me dire qu'ils n'ont ni le temps ni l'expertise nécessaires pour trouver les programmes gouvernementaux qui pourraient les aider à prendre de l'expansion et servir à créer de bons emplois pour la classe moyenne. Grâce à ce nouvel outil impressionnant, la recherche peut maintenant se faire avec plus de facilité, ce qui est une bonne nouvelle, non seulement pour les exploitants de petite entreprise qui travaillent fort pour réussir, mais aussi pour notre économie. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Bardish Chagger

Les faits en bref

