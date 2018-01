Le gouvernement du Canada réalise des progrès dans le soutien aux collectivités autochtones







OTTAWA, le 23 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renouveler la relation avec les peuples autochtones ? une relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. En août 2017, le premier ministre annonçait la création du ministère des Services aux Autochtones Canada (MSAC), un des deux ministères ayant pour mission de renforcer cette relation renouvelée, et de s'attaquer aux écarts socio-économiques inacceptables qui existent entre les Autochtones et les Canadiens non autochtones.

Le MSAC s'appuie sur le travail déjà réalisé depuis le budget de 2016-2017; il a la responsabilité d'améliorer la prestation et la qualité des services courants offerts aux Premières Nations, Inuit et Métis, tout en soutenant les efforts des peuples autochtones qui réclament à juste titre le contrôle sur la prestation des services qui leur sont destinés, dans leur cheminement vers l'autodétermination.

Au cours des deux dernières années, des progrès ont été accomplis dans de nombreux domaines comme la réduction du nombre des avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable des systèmes publics dans les réserves, la construction de milliers de nouvelles unités d'habitation, de nouveaux investissements dans les programmes et les infrastructures scolaires, la santé mentale et les soutiens en situation de crise pour les collectivités, ainsi que l'instauration de nouvelles relations financières. Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, et nous sommes résolus à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour y arriver.

?Pour donner un aperçu des prochaines étapes, l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones et Jean-François Tremblay, sous-ministre des Services aux Autochtones, ont tenu aujourd'hui une séance d'information à l'intention des médias dans le but de préciser les grandes priorités du nouveau ministère des Services aux Autochtones Canada.

La présentation a porté sur les défis actuels, certaines avancées positives depuis novembre 2015, et la voie à suivre dans cinq secteurs clés :

Amélioration des résultats en matière de santé

Éducation de qualité

Services à l'enfance et à la famille

Infrastructures fiables, y compris le logement et l'eau potable

Nouvelle relation financière

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider à améliorer les conditions de vie des Autochtones du Canada. Nous avons un travail considérable devant nous, un travail qui doit se faire en partenariat avec les peuples autochtones, pour remédier aux inégalités et répondre aux priorités des Premières Nations, Inuit et Métis. C'est pourquoi il me fait plaisir aujourd'hui de décrire les principales priorités du nouveau ministère et d'expliquer comment nous allons améliorer les services aux peuples autochtones et les appuyer sur la voie de l'autodétermination. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

