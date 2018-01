Les gouvernements du Canada et du Québec appuient l'amélioration du chemin des Cyprès de la MRC de Matawinie







RAWDON, QC, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures touristiques dans le développement de communautés dynamiques et prospères.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, accompagné du préfet de la MRC de Matawinie, M. Sylvain Breton, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira plus de 3,9 millions de dollars pour l'amélioration du chemin des Cyprès entre les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints.

L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales--Fonds des petites collectivités. Le gouvernement du Québec et la MRC de Matawinie verseront également chacun plus de 3,9 millions de dollars, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 11,7 millions de dollars.

Ce projet consiste à mettre en oeuvre le plan d'amélioration du chemin des Cyprès permettant ainsi le lien entre des pôles touristiques ceinturant le parc national du Mont-Tremblant dans la région de Lanaudière. Au terme des travaux, cette route panoramique à vocation touristique offrira deux voies de circulation réservées aux véhicules motorisés ainsi qu'une bande cyclable sur voie partagée.

Citations

« Le gouvernement du Canada sait que les investissements stratégiques dans les infrastructures touristiques contribuent à bâtir des collectivités fortes et à créer des opportunités d'emploi pour la classe moyenne. Ce projet permettra de mieux relier les principaux centres touristiques de la Haute-Matawinie et d'améliorer l'accès aux nombreuses attractions, attirant ainsi encore plus de visiteurs dans la belle région de Lanaudière et stimulant la croissance économique pour les années à venir. »

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller

« Ce projet d'envergure est d'une grande importance pour la région de Lanaudière. Cette route panoramique, que les visiteurs pourront emprunter entre les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints, favorisera l'accès aux divers attraits touristiques de la Matawinie ainsi que la complémentarité entre eux. Le développement de ce circuit permettra un achalandage accru et dynamisera l'économie régionale. Je salue l'excellent travail des acteurs du milieu et les félicite pour leur vision d'avenir. »

La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet

« L'amélioration du chemin des Cyprès est un projet que la MRC de Matawinie attend depuis longtemps et dans lequel tous les partenaires régionaux s'investiront pour le mener à terme rapidement. Il ne s'agit cependant que d'une première étape qui doit être achevée par l'amélioration de la route numéro 3 dans le parc national du Mont-Tremblant, permettant ainsi de créer une boucle touristique, de désenclaver le nord de la Matawinie, et ainsi, d'accélérer le développement du récréotourisme et de nos parcs régionaux, et ce, dans le but de faire de notre région un pôle incontournable au Québec. »

Le préfet de la MRC de Matawinie, M. Sylvain Breton

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités est un programme conjoint fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent, entre autres, à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 21,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des 10 prochaines années.

Liens connexes

Plan Investir dans le Canada de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

*Nouveau* - Carte des projets du Plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Défi des villes intelligentes : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cities-villes-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec :

http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 14:45 et diffusé par :