La Première Nation dakota de Whitecap et le Canada signent une entente-cadre historique en vue de conclure un traité







WHITECAP, SK, le 22 jan. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Première Nation dakota de Whitecap ont franchi une étape importante vers la réconciliation et le renouvellement de leur relation en signant une entente-cadre historique en vue de la conclusion d'un traité.

Cette entente-cadre ouvre la voie aux discussions exploratoires qui permettront de trouver des façons de parvenir à une réconciliation significative et durable. Comme la Première Nation n'est partie à aucun traité historique numéroté ni à aucun traité moderne, les discussions donneront lieu à un travail commun visant à déterminer si les parties peuvent trouver un terrain d'entente pour entreprendre la négociation d'un traité.

Certes, nous avons franchi aujourd'hui une étape importante, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Le Canada et la Première Nation dakota de Whitecap tenteront de trouver ensemble des solutions communes et équilibrées qui renforceront leur relation, favoriseront le développement communautaire et économique durable, et respecteront les droits et les intérêts de l'ensemble des Canadiens.

Citations

« Reconnaître et honorer notre passé est essentiel pour faire avancer la réconciliation et appuyer les efforts de reconstruction du pays. Le gouvernement est honoré de signer cette entente historique, de tracer la voie au traité de la Première Nation dakota de Whitecap et de bâtir une relation sincère de nation à nation. Ensemble, nous établissons la marche à suivre afin de soutenir sa vision d'une plus grande autodétermination et la mise en place d'une collectivité viable et autonome. Félicitations au chef Darcy Bear et à tous ceux qui se sont impliqués, et nous nous réjouissons à l'avance des progrès à venir. »

L'honorable Carolyn Bennett, M. D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« Les alliances militaires et commerciales historiques que nous avons conclues avec la Couronne britannique dans les années 1700 ont contribué à la création du Canada. Cet esprit d'alliance a été reconnu par le gouvernement. L'entente-cadre d'aujourd'hui nous engage à collaborer pour franchir la prochaine étape, c'est-à-dire la conclusion d'un traité entre le Canada et la Première Nation dakota de Whitecap qui rétablit complètement notre relation avec la Couronne et le gouvernement grâce à des ententes honorables et pratiques. Je me réjouis à l'idée de travailler avec la ministre et ses collègues pour arriver à cette fin. »

Chef Darcy Bear

Première Nation dakota de Whitecap

Les faits en bref

La Première Nation dakota de Whitecap est située juste au sud de Saskatoon , en Saskatchewan .

, en . Bien que le chef Whitecap ait été présent lors des discussions concernant le Traité n o 4 et le Traité n o 6 dans les années 1870, il n'a pas été invité à signer ces traités.

4 et le Traité n 6 dans les années 1870, il n'a pas été invité à signer ces traités. Les moyens de reconnaître officiellement la relation entre la Première Nation dakota de Whitecap et la Couronne formeront l'un des principaux sujets de discussion à venir.

Ces discussions exploratoires sont distinctes des négociations sur l'autonomie gouvernementale qui se déroulent actuellement avec la Première Nation dakota de Whitecap. Les deux tables se complètent à l'appui de la vision de la Première Nation quant à son autodétermination.

Le chef et les conseillers de la Première Nation dakota de Whitecap ont profité des réunions régulières avec les membres pour les informer des progrès de la réconciliation avec les Dakota.

Les droits et les intérêts des tiers, des autres groupes autochtones et de tous les Canadiens seront respectés lors de la négociation de toute solution ou approche commune en matière de réconciliation.

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 13:21 et diffusé par :