Le gouvernement du Canada tient une journée de l'industrie sur le thème du futur chasseur à Ottawa

OTTAWA, le 22 janv. 2018 /CNW/ - Le Canada bâtit des forces militaires hautement compétentes et souples capables de collaborer étroitement avec les alliés et partenaires. Le processus concurrentiel qui vise à remplacer la flotte de chasseurs du Canada représente l'investissement le plus important de l'histoire moderne dans l'Aviation royale canadienne.



Des représentants gouvernementaux ainsi que des représentants de l'industrie de l'aérospatiale et de la défense de partout au monde sont réunis à Ottawa cette semaine pour se renseigner sur le processus d'approvisionnement concurrentiel en cours qui a été lancé le mois dernier en vue de remplacer la flotte de chasseurs du Canada.

À la séance d'information d'aujourd'hui, les participants ont pu obtenir des détails sur le processus d'approvisionnement prévu, le calendrier estimatif, et les objectifs opérationnels généraux de la capacité future en matière de chasseurs, ainsi que l'approche à l'égard du soutien et de la mise à profit des retombées économiques.

Au cours des prochaines semaines, le Canada établira une liste d'équipes de fournisseurs, composée de gouvernements étrangers et de fabricants de chasseurs ayant démontré leur admissibilité conformément à l'invitation à participer à la Liste de fournisseurs. Tous les gouvernements étrangers et toutes les entités commerciales sont invités à participer à ce processus.

Lorsque la liste sera officialisée, elle sera publiée sur le site Achatsetventes.gc.ca au printemps 2018.

Des activités de mobilisation seront organisées au cours des prochains mois jusqu'au printemps 2019, moment à partir duquel le gouvernement devrait commencer à solliciter des propositions auprès des équipes de fournisseurs admissibles. Lors de ces activités, le gouvernement s'assurera que l'industrie canadienne est bien positionnée pour participer au processus.

Les propositions seront rigoureusement évaluées en fonction du coût, des exigences techniques et des retombées économiques. La Politique des retombées industrielles et technologiques sera également appliquée. Conformément à cette politique, le fournisseur retenu devra investir au Canada un montant équivalent à la valeur du contrat.

Puisqu'il est important de faire affaire avec des partenaires de confiance, l'évaluation des soumissions comprendra également une évaluation de l'impact des soumissionnaires sur les intérêts économiques du Canada. Des consultations à l'égard de ce critère, ainsi que des lignes directrices relatives à l'application de ce dernier en tant qu'outil d'approvisionnement permanent, seront menées dans le cadre d'activités de mobilisation distinctes plus tard cette année.

Citations

« Cette mobilisation des fournisseurs éventuels est une autre étape importante du processus visant à remplacer la flotte de chasseurs du Canada. Nous sommes déterminés à travailler en collaboration avec les partenaires industriels et gouvernementaux pour nous assurer que ce processus est mené à bien correctement, et que l'Aviation royale canadienne dispose ainsi de l'équipement dont elle a besoin aussi rapidement que possible. La réussite de ce processus repose sur la participation de nombreux intervenants, et nous sommes heureux de la réponse que nous avons obtenue de la part des fournisseurs éventuels. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le gouvernement du Canada doit assurer la sûreté et la sécurité des Canadiens. Les discussions que nous tenons actuellement avec les gouvernements étrangers et avec l'industrie nous permettront d'obtenir l'équipement que nos femmes et nos hommes en uniforme ont besoin pour protéger notre souveraineté. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« L'acquisition des prochains chasseurs du Canada représente une occasion unique pour le secteur de l'aérospatiale canadien. Nous collaborerons avec l'industrie canadienne à l'élaboration d'une stratégie de mise à profit des retombées économiques qui appuiera l'innovation, la croissance économique et la création d'emplois pour la classe moyenne du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Les faits en bref

Le 12 décembre 2017, le gouvernement du Canada a lancé un processus concurrentiel d'approvisionnement ouvert et transparent en vue de remplacer de façon permanente la flotte de chasseurs du Canada. Le Canada fera l'acquisition de 88 appareils de pointe, comme énoncé dans son engagement au titre de la politique de défense du Canada : Protection, Sécurité, Engagement.

fera l'acquisition de 88 appareils de pointe, comme énoncé dans son engagement au titre de la politique de défense du Canada : Protection, Sécurité, Engagement. Le gouvernement tiendra informés les gouvernements étrangers, les fabricants de chasseurs et les secteurs canadiens de la défense et de l'aérospatiale afin de veiller à ce qu'ils soient bien positionnés pour participer au processus.

L'attribution d'un contrat est prévue pour la période de 2021 à 2022, et la livraison du premier chasseur de remplacement pour 2025. Ces délais correspondent au temps que d'autres pays ont pris pour mener à bien un processus d'approvisionnement ouvert et rigoureux visant à attribuer un marché d'une ampleur et d'une complexité comparables.

la livraison du premier chasseur de remplacement pour 2025. Ces délais correspondent au temps que d'autres pays ont pris pour mener à bien un processus d'approvisionnement ouvert et rigoureux visant à attribuer un marché d'une ampleur et d'une complexité comparables. Jusqu'à ce que les chasseurs de remplacement soient en place et pleinement opérationnels, le Canada doit veiller à ce que les Forces armées canadiennes disposent du matériel dont elles ont besoin pour continuer d'exécuter leurs missions et de respecter leurs obligations internationales. Ainsi, le gouvernement du Canada procède à l'acquisition de 18 chasseurs du gouvernement de l'Australie pour compléter sa flotte actuelle.

Liens connexes

