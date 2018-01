Investir dans les projets de formation artistique en Alberta







Le gouvernement du Canada octroie du financement pour la Division professionnelle de l'École de ballet de l'Alberta

CALGARY, le 22 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide de 65 000 dollars en appui au projet « Training in Arts » de 2018-2019 qui sera réalisé par l'École de ballet de l'Alberta. Le financement servira à soutenir la Division professionnelle existante de l'École de ballet de l'Alberta. Le ministre Hehr a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Fondée en 1991, l'École de ballet de l'Alberta compte une Division professionnelle, laquelle forme la prochaine génération de danseurs qui poursuivront une carrière professionnelle au sein de compagnies de danse au Canada et ailleurs dans le monde. Les diplômés de l'École de ballet de l'Alberta sont souvent embauchés par des corps de ballet professionnels, comme Les Grands Ballets Canadiens, le Ballet BC, le San Francisco Ballet et le Ballet Jörgen du Canada.

Le gouvernement du Canada appuie le perfectionnement des talents canadiens émergents dans le secteur des arts. Canada créatif - la toute première stratégie canadienne liée à l'économie de la création et l'approche stratégique renouvelée ayant pour but de renforcer le secteur créatif diversifié et dynamique du Canada - contribuera à ce que les industries créatives canadiennes continuent de croître, d'innover et d'obtenir du succès, ici comme à l'étranger.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'appuyer des institutions comme l'École de ballet de l'Alberta, qui offrent à la prochaine génération d'artistes canadiens une formation de grande qualité. Par l'entremise de Canada créatif - la toute première stratégie fédérale axée sur la croissance de nos industries créatives - notre gouvernement continuera à appuyer nos artistes et musiciens dans ce qu'ils font de mieux : raconter nos histoires et donner vie à notre culture. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Patrimoine canadien est fier d'accorder une aide financière pour soutenir les activités permanentes d'organismes canadiens, comme l'École de ballet de l'Alberta, et former les artistes qui souhaitent mener une carrière artistique professionnelle. Grâce au financement accordé aux organismes formateurs, nos artistes peuvent se distinguer, connaître du succès et représenter le Canada sur les scènes nationale et internationale. »

? L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées

« Notre faculté, qui compte les plus grands professeurs de danse au monde, a eu une incidence énorme sur le développement de la prochaine génération d'artistes canadiens. Beaucoup de nos étudiants ont fait des carrières incroyables dans le monde entier. Nous sommes ravis de suivre ces réussites avec la reconnaissance de Patrimoine canadien. Le personnel et les directeurs de l'Alberta Ballet et de l'École de ballet de l'Alberta sont très fiers du talent et de la détermination des étudiants. »

? M. Chris George, directeur général, École de ballet de l'Alberta

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts (FCFSA) a été créé en 1997 pour soutenir la formation dans le secteur des arts au Canada.

Au cours des 12 derniers mois, les Albertains ont assisté à des manifestations artistiques ou participé à des activités artistiques dans une proportion de 86,1 p. 100.

La Division professionnelle de l'École de ballet de l'Alberta offre aux élèves de la 7e à la 12e année une formation en danse et un enseignement scolaire à temps plein. La Division donne également une formation intensive en danse à temps partiel aux élèves des 5e et 6e années.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts

École de ballet de l'Alberta (en anglais seulement)

