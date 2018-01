/C O R R E C T I O N de la source -- Affaires autochtones et du Nord Canada/







Dans le communiqué Avis aux médias - La ministre Jane Philpott tiendra une séance d'information à l'intention des médias sur les principales priorités du nouveau ministère des Services aux Autochtones Canada, diffusé le 19 janvier 2018 par Affaires autochtones et du Nord Canada sur le fil de presse CNW, on nous avise que l'heure indiquée dans le troisième paragraphe a changé. "à compter de 10 h 45 le 23 janvier" est maintenant "à compter de 9 h 30 le 23 janvier". Dans le deuxième paragraphe, la phrase "La présentation décrira à la fois la portée du nouveau ministère et les priorités à venir" a été ajoutée. Le quatrième paragraphe "L'utilisation des caméras est permise pour toute la durée de la présentation ainsi que lors du point de presse" a été ajouté. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - La ministre Jane Philpott tiendra une séance d'information à l'intention des médias sur les principales priorités du nouveau ministère des Services aux Autochtones Canada

OTTAWA, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, accompagné par Jean-François Tremblay, sous-ministre des Services aux Autochtones, tiendront une séance d'information à l'intention des médias (présentation et point de presse) sur les principales priorités du nouveau ministère des Services aux Autochtones Canada. L'annonce de la création de ce nouveau ministère a été faite en août 2017 et il a été officiellement créé par décret le 30 novembre 2017.

La présentation décrira à la fois la portée du nouveau ministère et les priorités à venir. Après la présentation, la ministre Philpott et le sous-ministre Tremblay répondront aux questions des médias.

Des documents pertinents qui font l'objet d'un embargo seront disponibles sur demande à compter de 9 h 30 le 23 janvier. Pour obtenir une copie de ces documents, faites-en la demande par courriel à : aadnc.publicaffairsteam.aandc@canada.ca.

L'utilisation des caméras est permise pour toute la durée de la présentation ainsi que lors du point de presse.

Date : Le mardi 23 janvier 2018

Lieu : Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

Présentation et rencontre avec les médias :

Heure : De 11 h à 12 h 15 (HNE)

Pour participer à la conférence :

Les médias peuvent participer par téléphone en composant les numéros suivants :

888-265-0903 / 613-960-7527

Code de la conférence : 3098807#

Suivez-nous sur Twitter :

@Min_ServAutoch

(https://twitter.com/Min_ServAutoch)

@GCAutochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 22 janvier 2018 à 10:54 et diffusé par :