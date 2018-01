Le premier ministre visite la Première Nation de Pikangikum







PIKANGIKUM, ON, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à établir une relation renouvelée avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les peuples autochtones en vue de favoriser une réconciliation significative et de bâtir un avenir plus juste et équitable pour les gens à travers le Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a visité aujourd'hui la Première Nation de Pikangikum. Il était accompagné d'Alvin Fiddler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, de Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, de Don Rusnak, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et de Bob Nault, député de Kenora.

Cette visite a été une occasion de rencontrer les membres de la communauté et de renforcer notre engagement de travailler avec eux en vue de réaliser de vrais progrès et de créer des changements positifs.

Au cours de sa visite, le premier ministre a rencontré le chef et le conseil de la Première Nation de Pikangikum. Les dirigeants ont discuté d'enjeux sociaux, économiques et liés aux infrastructures qui touchent de façon particulière les communautés autochtones éloignées.

Le premier ministre a également rencontré d'autres membres de la communauté et a visité une nouvelle école qui a ouvert ses portes en 2016. Là, il a tenu une séance de questions et réponses avec des élèves et a participé à l'inauguration d'une plaque soulignant l'ouverture de l'école.

Citation

« C'est un honneur de rencontrer de nouveau les membres de la Première Nation de Pikangikum. Notre gouvernement continuera d'agir en partenariat avec les peuples autochtones afin de trouver des solutions durables et à long terme qui feront une vraie différence dans leur vie et dans les communautés partout au Canada. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En août 2017, le gouvernement du Canada a annoncé un financement pouvant atteindre 60,2 millions de dollars pour permettre à la société Wataynikaneyap Power de construire une ligne de transport d'électricité de 117 kilomètres et les infrastructures connexes afin de relier Red Lake au réseau de distribution local de la Première Nation de Pikangikum .

a annoncé un financement pouvant atteindre 60,2 millions de dollars pour permettre à la société Wataynikaneyap Power de construire une ligne de transport d'électricité de 117 kilomètres et les infrastructures connexes afin de relier au réseau de distribution local de la Première Nation de . Ce projet s'inscrit dans une collaboration à long terme avec le gouvernement de l' Ontario visant à étendre l'électrification aux communautés des Premières Nations du nord de l' Ontario . Le projet se déroule selon l'échéancier établi, et les négociations se poursuivent en vue de prolonger la ligne de transport vers d'autres communautés.

Lien connexe

