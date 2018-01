Déclaration de la gouverneure générale du Canada à Riga, en Lettonie, en présence du président Raimonds V?jonis







RIGA, Lettonie, le 19 janv. 2018 /CNW/ - Monsieur le Président, quel plaisir d'être parmi vous et je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux dans votre belle capitale, Riga. C'est ma première visite en Lettonie.

C'est aussi la première visite officielle d'un gouverneur général du Canada dans votre pays et c'est pour moi un honneur très particulier que de vous rendre visite en ce 100e anniversaire soulignant l'indépendance de la République de Lettonie. Vous avez plusieurs raisons d'être fier et de célébrer.

Au nom de tous les Canadiens, j'aimerais offrir au peuple letton nos plus grandes félicitations pour ce jalon historique.

Le Canada est fier d'être une société diversifiée et la présence d'environ 28 000 citoyens canadiens d'origine lettone renforce considérablement notre pays. Nous parlons ici de l'un des groupes lettons les plus importants et les plus actifs à l'extérieur de vos frontières. Nous partageons un amour marqué pour les sports d'hiver et en particulier pour le hockey.

De plus, la profondeur et la qualité de notre relation va au-delà de nos liens interpersonnels. Nos échanges commerciaux et économiques sont également dynamiques et vont certainement se développer dans les années à venir. À cet effet, la Lettonie a été le premier État membre de l'Union européenne à ratifier l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Le Canada apprécie grandement le soutien de la Lettonie à cet accord, qui devrait accroître les liens commerciaux entre nos deux pays.

Comme nous venons tout juste de discuter lors de notre rencontre, le Canada et la Lettonie entretiennent d'excellentes relations. Elles sont fondées sur des intérêts communs dans un ordre international reposant sur les règles et sur des valeurs communes comme la liberté individuelle, la démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit. Nous souhaitons également accroître la prospérité pour tous.

Ces intérêts partagés et ces valeurs communes sont le reflet de l'appui de longue date du Canada en faveur de la souveraineté de la Lettonie. En fait, le Canada a été le premier pays du G7 à reconnaître la restauration de l'indépendance de la Lettonie en 1991, après l'avoir reconnu initialement en 1921. Aussi, notre pays était parmi les premiers à ratifier l'adhésion de la Lettonie à l'OTAN en 2004.

Permettez-moi, Monsieur le Président, de réaffirmer l'engagement fort du Canada en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. À cet égard, nous avons considérablement élargi notre collaboration en matière de défense au cours des dernières années, avec une présence militaire canadienne renouvelée en Lettonie par l'intermédiaire de l'OTAN. Nous avons plus de 450 soldats déployés dans ce pays et plus tard dans la journée, j'irai au camp ?da?i pour observer le travail effectué sur le terrain par les Forces armées canadiennes dans le cadre de l'opération REASSURANCE.

Le Canada est très fier de jouer un rôle de premier plan au sein d'un groupe multinational de l'OTAN où des nations comme la Pologne, l'Italie, l'Espagne la Slovénie et l'Albanie se sont jointes à nous et à nos efforts. J'aimerais vous remercier, Monsieur le Président, pour votre travail remarquable afin de construire et de mettre en place les différentes infrastructures nécessaires pour nous accueillir. Notre présence et notre travail de formation ne seraient pas possibles sans cette étroite coopération entre tous les acteurs impliqués.

Le Canada et la Lettonie sont des alliés, des amis et des partenaires à plusieurs niveaux et je me sens honorée d'être ici aujourd'hui, Monsieur le Président, afin d'entretenir et de solidifier nos relations. Je me réjouis à l'idée de continuer à renforcer nos liens d'amitié et de collaboration, et encore merci pour votre accueil chaleureux.

