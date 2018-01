Le nouveau Théâtre Gilles-Vigneault est inauguré à Saint-Jérôme







Le gouvernement du Canada est fier d'avoir appuyé la création du nouveau Théâtre Gilles-Vigneault

SAINT-JÉRÔME, QC, le 18 janv. 2018 /CNW/ - Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles, a assisté aujourd'hui à l'inauguration du nouveau Théâtre Gilles-Vigneault à Saint-Jérôme. En octobre 2016, Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées et député d'Argenteuil-La Petite-Nation, annonçait l'octroi d'une somme de 3,6 millions de dollars à Diffusion En Scène Rivière-du-Nord pour la construction de la salle de spectacles.

Cet appui, que le gouvernement du Canada accorde par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, aura permis la construction du Théâtre Gilles-Vigneault, un lieu de diffusion de 860 places érigé au centre-ville de Saint-Jérôme.

Citations

« Nous savons qu'investir dans les infrastructures culturelles permet de bâtir des communautés plus fortes. Je suis ravie que des institutions régionales telles que le Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, puissent voir le jour et offrir à différents publics, des propositions artistiques audacieuses. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le Théâtre Gilles-Vigneault, qui porte fièrement le nom du grand poète québécois, sera un lieu de rassemblement créatif et inspirant. Les arts de la scène pourront s'y développer et nul ne doute que le public sera au rendez-vous pour assister à des spectacles professionnels novateurs. »

- Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles

« Nous sommes reconnaissants de la contribution du gouvernement pour la construction du Théâtre Gilles-Vigneault et de son aide précieuse au fonctionnement qui nous permet d'offrir au public une nouvelle salle de spectacles à la fine pointe de la technologie et d'accroître davantage le rôle de Diffusion En Scène en tant que diffuseur de spectacles pluridisciplinaire. »

- Jean Beauséjour, président du conseil d'administration, Diffusion En Scène Rivière-du-Nord

Les faits en bref

Créé en 1988, Diffusion En Scène Rivière-du-Nord est un diffuseur pluridisciplinaire dont le mandat consiste à promouvoir et à développer les arts de la scène à Saint-Jérôme. L'organisme présente des spectacles professionnels variés (humour, théâtre, chanson et jeune public) et offre annuellement près de 175 représentations à plus de 80 000 spectateurs.

La construction du nouveau Théâtre Gilles-Vigneault a débuté en octobre 2015. L'inauguration officielle, prévue pour septembre 2017, voit finalement le jour le 18 janvier 2018.

Avec le projet d'implantation du théâtre au centre-ville de Saint-Jérôme, Diffusion En Scène propose une rencontre entre les créateurs et le public et une programmation variée pour tous les goûts : théâtre, musique, danse, humour, etc.

Liens connexes

