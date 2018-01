La Mirai, le véhicule électrique à pile à combustible de Toyota, sera mis en vente au Canada cette année en commençant par le Québec







MONTRÉAL, le 18 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Toyota Canada a franchi aujourd'hui une étape importante vers l'avenir de la mobilité durable au Canada en annonçant que la Toyota Mirai équipée d'un groupe propulseur électrique à pile à combustible alimentée à l'hydrogène fera ses premiers tours de roue au Canada cette année. Alors que Toyota entamait sa participation au Salon international de l'auto de Montréal, l'entreprise a confirmé qu'elle serait lancée dans différents parcs au Québec. Dans le cadre de ce projet, la Mirai pourra tirer profit du réseau de production d'énergie hydroélectrique propre de la province pour offrir aux automobilistes un véhicule remarquablement propre et plus durable susceptible de remplacer l'automobile classique.

« Fidèles à notre Défi environnemental 2050, nous nous efforçons chez Toyota d'aider le Canada et les sociétés à travers le monde à connaître un avenir plus écologique. La Mirai, une berline de production à zéro émission, est un jalon important pour nous aider à y parvenir », a affirmé Martin Gilbert, directeur gestionnaire, Planification des ventes et Innovation, chez Toyota Canada Inc. « En collaboration avec le gouvernement du Québec et des parties prenantes clés, nous croyons que le temps est venu de lancer la Mirai sur les routes de la province. »

« Le Québec est avantageusement positionné pour devenir un leader mondial en matière de transition énergétique, un défi auquel sont conviées toutes les économies modernes », a indiqué Pierre Moreau, Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. « Ce défi, on ne peut le relever seul; c'est en établissant des partenariats stratégiques avec des entreprises comme Toyota, qui lance aujourd'hui la Mirai, un véhicule à pile à combustible, que nous allons réussir ».

« L'arrivée de la Mirai au Québec concorde parfaitement avec l'adoption en décembre dernier de la norme Véhicule zéro émission qui vise à augmenter substantiellement le nombre de voitures électriques sur les routes du Québec », a affirmé Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. « Cette norme permettra aux Québécois d'avoir accès à un plus grand éventail de véhicules électriques ou hybrides branchables. L'annonce de Toyota démontre que les constructeurs sont à pied d'oeuvre afin d'atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre que nous nous sommes collectivement fixées au bénéfice de notre planète et des générations futures. »

Le lancement de la Mirai suit celui très réussi de la Toyota Prius Prime hybride branchable. L'entreprise a mis la Prius Prime en vente sur le marché québécois au milieu de l'année 2017. Le succès retentissant de cette expérience a posé le fondement pour étendre la diffusion de la Prius Prime dans le reste du Canada cette année. Il a en outre permis de créer un plan de lancement de véhicules de technologie de pointe, plan qui aidera Toyota à faire en sorte que les Canadiens adoptent les véhicules électriques à pile à combustible comme la Mirai avec le même enthousiasme qu'ils ont adopté la Prius et d'autres modèles électrifiés Toyota.

Bien entendu, la Mirai doit disposer d'une source d'hydrogène. Or, puisque Hydro-Québec est le quatrième plus important producteur d'hydroélectricité propre au monde, l'hydrogène alimentant la Mirai sera produit à partir de sources qui seront elles aussi remarquablement propres. Toyota Canada collabore étroitement avec ses partenaires québécois, en particulier les ministères de l'Énergie, de l'Environnement et des Transports, pour veiller à la mise en place d'une infrastructure de ravitaillement suffisante dans la province.

Grâce à la technologie de pointe se trouvant sous son capot, la Toyota Mirai 2018 offre trois principaux avantages qui, selon Toyota, sont importants pour les Canadiens. D'abord, la Mirai atténue toute inquiétude en matière d'autonomie, puisqu'elle peut parcourir plus de 500 kilomètres avec un réservoir d'hydrogène. Ensuite, son temps de ravitaillement de cinq minutes se compare à celui d'un véhicule à essence ordinaire. Enfin, en matière de fiabilité, la Mirai a fait ses preuves dans un climat froid, ce qui est particulièrement important quand on sait que de nombreuses régions du Canada ont connu des températures glaciales sans précédent cet hiver.

La Mirai est équipée d'un réservoir à hydrogène, lequel se mélange à l'oxygène dans la pile à combustible. La réaction chimique qui en résulte produit deux choses : de l'électricité et de l'eau. L'électricité propulse le véhicule, produisant une puissance maximum de 151 chevaux et un couple maximal de 247 lb-pi. L'eau est pour sa part la seule émission de la voiture, et elle est évacuée par le tuyau d'échappement.

Mis à part son remarquable groupe propulseur, la Mirai comprend tous les éléments que les conducteurs s'attendent à retrouver dans une Toyota : une berline à quatre portes élégante et bien équipée qu'on prend grand plaisir à conduire. Sa carrosserie aérodynamique est dotée de phares et de feux de jour à DEL, de poignées de portières avant et du coffre à capteurs tactiles ainsi que de roues de 17 pouces en alliage. Des glaces en verre acoustique contribuent à offrir aux passagers un habitacle silencieux et confortable, habitacle où l'on trouve par ailleurs des sièges avant à 8 réglages assistés, des sièges chauffants à toutes les places, un système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir, un volant chauffant à réglage électrique avec commandes multifonctions intégrées, un système audio haut de gamme avec navigation, et bien plus. Et puisqu'elle est une Toyota, la Mirai offre aussi la tranquillité d'esprit que procurent des systèmes de sécurité sans compromis, notamment un régulateur de vitesse à radar, un système précollision, un système d'alerte de sortie de voie, des phares de route automatiques, 8 coussins gonflables, une caméra de recul, un moniteur d'angles morts avec alerte de circulation transversale arrière et plus encore.

La Toyota Mirai sera mise en vente plus tard cette année. Le véhicule sera exposé au Salon international de l'auto de Montréal 2018. Les visiteurs du salon seront les premiers au Canada à pouvoir réserver un essai routier et à faire l'expérience interactive et informative du jeu-questionnaire sur la Mirai au kiosque Toyota. Le Salon international de l'auto de Montréal se tiendra du 19 au 28 janvier au Palais des congrès de Montréal.

