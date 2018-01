Le théâtre Citadel d'Edmonton reçoit un investissement pour acheter de l'équipement spécialisé







Un appui du gouvernement du Canada servira à financer la mise à niveau des équipements (audio, vidéo et d'éclairage) des cinq salles du théâtre Citadel

EDMONTON, le 16 janv. 2018 /CNW/ - L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Edmonton Mill Woods, et M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide au théâtre Citadel, l'un des plus importants établissements artistiques d'Edmonton. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Le théâtre Citadel abrite cinq salles de spectacles, qui feront toutes l'objet d'importants travaux de mise à niveau grâce au soutien du gouvernement du Canada. Ce théâtre innovant reçoit un financement de 504 262 dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Les fonds serviront à l'achat d'équipement spécialisé, dont des projecteurs vidéo, des rideaux de scène pour les salles Shoctor et Maclab, des projecteurs de scène DEL et des pupitres de prise de son. De plus, ils permettront au théâtre de rénover les passerelles de la salle Maclab et de les doter d'appareils d'éclairage ainsi que d'améliorer la sécurité du personnel.

Ces travaux de rénovation et de mise à niveau permettront au théâtre Citadel d'offrir des spectacles professionnels de haut niveau grâce à une technologie de pointe, laquelle contribuera à rehausser la qualité des prestations et l'expérience du public.

Citations

« Investir dans nos établissements culturels contribue à créer des communautés fortes et dynamiques. Notre gouvernement est fier d'appuyer le théâtre Citadel dans le cadre d'un projet qui vise à améliorer les salles de spectacles. Nous veillons ainsi à ce qu'il demeure une destination culturelle d'intérêt en Alberta et donne aux interprètes et présentateurs de toutes les disciplines artistiques accès à une installation moderne. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement continu à développer et à améliorer l'accès aux institutions culturelles pour tous les Canadiens. Tous les jours, je suis à même de constater comment les investissements dans les infrastructures culturelles contribuent à édifier des villes dynamiques et inclusives. Le théâtre Citadel sera en mesure d'améliorer ses installations grâce à ce financement, et j'ai hâte de voir comment ces améliorations rendront ce lieu de diffusion historique edmontonnien encore meilleur. »

? L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Edmonton Mill Woods

« Le théâtre Citadel est un point d'ancrage à Edmonton. On y présente des spectacles et des pièces de théâtre formidables qui enchantent les spectateurs depuis plus de 50 ans. En plus d'aider les dramaturges et les artistes de la scène émergents, le théâtre stimule la créativité chez tous les visiteurs, grâce à des activités de théâtre sans égales et à des programmes novateurs. Je suis ravi que notre gouvernement donne au théâtre Citadel la possibilité de poursuivre sur la lancée de sa réussite, grâce au financement des infrastructures culturelles. »

? M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Patrimoine canadien pour cette généreuse contribution qui servira à moderniser et à mettre à niveau les installations de l'emblématique théâtre Citadel. Grâce à cette aide financière, nous continuerons de mettre à la disposition d'Edmonton un lieu culturel de premier ordre où les résidents et les visiteurs pourront assister à d'excellentes pièces de théâtre créées sur place. »

? Mme Chantell Ghosh, directrice générale, théâtre Citadel

Les faits en bref

Fondé en octobre 1965 par un groupe de mécènes du théâtre engagés, le théâtre Citadel est la première troupe de théâtre professionnelle d'Edmonton. Elle offre maintenant plus de 300 spectacles à plus de 130 000 spectateurs par année.

Le théâtre Citadelle comprend cinq salles de spectacle : la salle Shoctor (scène avec avant-scène), la salle Maclab (avant-scène prolongée), la salle The Club (théâtre de style cabaret anciennement appelé la salle Rice), la salle Zeidler et l'amphithéâtre Tucker.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions physiques de création artistique et de présentation ou d'exposition. Il vise à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques, aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Liens connexes

