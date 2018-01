Le premier ministre lance Service jeunesse Canada







OTTAWA, le 16 janv. 2018 /CNW/ - Le premier ministre et ministre de la Jeunesse, Justin Trudeau, a lancé aujourd'hui la phase de conception de Service jeunesse Canada, la nouvelle initiative nationale de service pour les jeunes au Canada.

Service jeunesse Canada encouragera les jeunes Canadiens à s'impliquer au service de leur communauté, ainsi qu'à acquérir des compétences et une expérience qui leur serviront dans toutes les sphères de leur vie. Il offrira également aux jeunes Canadiens des opportunités de service qui n'existent pas en ce moment.

Grâce à un plus grand nombre d'opportunités de bénévolat et de service significatives, davantage de jeunes auront la chance d'exercer leur leadership, de développer leurs compétences personnelles et d'acquérir de nouvelles expériences de vie et de travail. En tant qu'initiative menée à l'échelle nationale, Service jeunesse Canada aidera un plus grand nombre de jeunes à comprendre l'importance de servir leur communauté, tout en leur donnant un sentiment de responsabilité sociale et de citoyenneté mondiale.

Au cours de cette première phase, le gouvernement du Canada travaillera avec de jeunes Canadiens pour mieux comprendre leurs motivations et leurs intérêts, ainsi que pour découvrir ce que le service représente pour eux. Leurs idées contribueront de manière directe à façonner l'initiative. Elles permettront d'assurer que l'initiative répondra aux besoins et aux priorités des jeunes lorsqu'elle sera pleinement mise en oeuvre, en 2019.

Le gouvernement du Canada travaillera de près avec des organisations nationales, régionales et locales afin de trouver les meilleures façons de mobiliser et d'inspirer les jeunes Canadiens, ainsi que pour faire connaître aux jeunes des occasions de service qui pourraient leur être significatives. Sachant que le bénévolat est souvent le premier pas vers d'autres occasions de service significatives, le gouvernement du Canada offrira un service de jumelage en ligne par l'entremise de Bénévoles Canada. Ce service permettra d'aider les jeunes à trouver des occasions de bénévolat dans leur communauté. Les jeunes Canadiens peuvent également présenter une demande afin d'obtenir un financement qui les aidera, avec leur équipe, à faire de leurs projets de service une réalité.

« Les jeunes devraient avoir davantage d'occasions d'être au service de leur communauté, tout en acquérant des compétences et une expérience précieuses. C'est la raison d'être de Service jeunesse Canada. Pour mener à bien ce projet, nous devons d'abord entendre ce que les jeunes Canadiens ont à dire. Ensemble, créons une nouvelle culture de service au Canada et bâtissons un pays meilleur, une communauté à la fois. »

--Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada et ministre de la Jeunesse

« Notre prospérité future dépend de la possibilité qu'auront les jeunes Canadiens d'acquérir l'expérience et les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Les jeunes Canadiens sont les leaders d'aujourd'hui : ils veulent s'impliquer. Maintenant, nous leur donnons l'occasion de bâtir un programme conçu par eux, pour eux. La phase de conception de Service jeunesse Canada sert à mobiliser les jeunes et à collaborer avec eux. De cette façon, nous pourrons créer ensemble un programme reflétant ce qui compte le plus à leurs yeux. »

--L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Le service peut ouvrir la porte à des opportunités et à des expériences nouvelles et significatives. Le lancement de la phase de conception de Service jeunesse Canada est une autre étape importante du travail que nous accomplissons avec les jeunes de notre pays en vue de bâtir un programme qui encouragera ceux qui servent déjà leur communauté. Ce programme en encouragera également d'autres à répondre à l'appel du service là où ils vivent, partout au Canada et à l'étranger. Il s'agit d'une excellente opportunité de concevoir une initiative qui répondra aux besoins de nos plus jeunes leaders. »

--Peter Schiefke, secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse)

Dans le cadre de cette première phase de Service jeunesse Canada , le gouvernement du Canada prendra les mesures suivantes :

, le gouvernement du Canada prendra les mesures suivantes : Lancer un nouveau site Web s'adressant aux jeunes Canadiens, pour que ceux-ci puissent expliquer ce que le service représente pour eux.



Financer des projets à l'échelle nationale, régionale et locale afin de mobiliser de jeunes Canadiens de tous les horizons et de leur offrir des possibilités de s'impliquer à leur façon dans des projets de service qui répondent à leurs intérêts.



Offrir aux jeunes Canadiens, par l'intermédiaire de l'organisation TakingITGlobal, un accès à du financement aux montants fixes de 250 $, 750 $ ou 1 500 $ pour financer leurs projets de service. Jusqu'à 4 000 jeunes Canadiens pourraient recevoir un financement d'ici mars 2020.



Aider les organisations admissibles à présenter une demande de financement pour qu'elles puissent lancer des projets locaux et régionaux novateurs qui mobilisent les jeunes et qui leur offrent des occasions de service significatives.



Offrir un service de jumelage en ligne par l'entremise de Bénévoles Canada qui aide les jeunes à trouver des occasions de bénévolat dans leur communauté.

qui aide les jeunes à trouver des occasions de bénévolat dans leur communauté. Service jeunesse Canada sera doté d'un budget de 105 millions de dollars jusqu'en mars 2021 et financera les projets admissibles qui offrent des opportunités pour de jeunes Canadiens de s'impliquer au service de leur communauté.

