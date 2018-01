Positionner l'industrie de l'automobile canadienne comme une destination privilégiée pour la conception, le développement et la fabrication de la voiture de l'avenir







DÉTROIT, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Les membres du Conseil du Partenariat pour le secteur canadien de l'automobile (CPSCA) se sont rencontrés aujourd'hui, lors du Salon international nord?américain de l'auto tenu à Détroit, pour discuter de la transformation à laquelle fait face l'industrie de l'automobile et des répercussions sur la croissance et la compétitivité de l'industrie au Canada. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, l'honorable Navdeep Bains, et le ministre du Développement économique et de la Croissance de l'Ontario, l'honorable Brad Duguid, se sont joints aux membres du CPSCA.

Lors de la réunion, M. Ray Tanguay, qui a été conseiller pour le secteur automobile auprès du ministre Bains et du ministre Duguid au cours des deux dernières années et demie, a fait part de ses conclusions et de ses recommandations sur la manière dont le Canada et l'Ontario peuvent renforcer et faire croître l'industrie de l'automobile, en résumant les vastes consultations qu'il a menées auprès d'intervenants au Canada et à l'étranger. Dans son rapport final intitulé « En route pour gagner», il a inclus une nouvelle vision pour que l'industrie de l'automobile du Canada soit « l'emplacement privilégié pour la fabrication, les services et la recherche dans le secteur de l'automobile en appuyant le perfectionnement des personnes et en développant les compétences et les technologies afin de soutenir la concurrence et de contribuer à un Canada prospère. » Cette vision se base sur un cadre de réussite qui vise à développer la proposition de valeur du Canada en mettant l'accent sur les gens, les capacités technologiques innovantes et l'infrastructure habilitante.

« Je tiens à remercier Ray pour le travail qu'il a effectué au nom des deux gouvernements et de l'industrie, en mobilisant les intervenants et en tirant parti de leurs points de vue. Alors que le secteur de l'automobile subit des changements importants avec les technologies émergentes et les technologies perturbatrices, j'ai le plaisir de constater que les recommandations de Ray prennent en considération les capacités innovatrices du Canada et la possibilité de positionner le Canada comme une destination de choix pour la conception et le développement de la voiture de l'avenir. »

-- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Nous remercions Ray pour ses excellentes réflexions et pour son expertise alors que nous poursuivons nos travaux avec nos partenaires de l'industrie afin d'attirer des investissements, de stimuler l'innovation et de préserver les emplois. Ray a présenté une feuille de route pour un secteur de l'automobile prospère qui s'aligne sur notre vision, laquelle se fonde sur le renforcement de la fabrication de base tout en prenant la tête du peloton en matière de technologies transformatrices, en façonnant des talents de classe mondiale et en favorisant un écosystème de l'innovation dynamique. »

-- L'honorable Brad Duguid, ministre du Développement économique et de la Croissance de l'Ontario

Toujours sur le thème de la préparation pour l'avenir, dans la foulée d'une transformation et d'une industrie de l'automobile en changement, les membres du CPSCA ont aussi parlé du programme pour la suite des choses et des manières de veiller à ce que nos efforts continus permettent au Canada de saisir des occasions en matière de conception, de développement et de fabrication de la voiture de l'avenir.

« L'année écoulée a été importante pour l'industrie automobile canadienne et le CPSCA a joué un rôle important dans l'amélioration de notre compétitivité. Alors que nous continuons de miser sur le talent et l'innovation technologique du Canada, l'importance de travailler en collaboration avec le CPSCA ne fera qu'augmenter alors que les tendances comme les véhicules zéro émission et la conduite autonome définissent de plus en plus la mobilité au Canada et dans le monde. »

-- Don Walker, Directeur général de Magna et Président du CPSCA

À l'horizon pour 2018, le CPSCA a rappelé l'importance continue pour tous les intervenants (du gouvernement, de l'industrie, du milieu de travail et des universités) de contribuer activement à la promotion du Canada en tant qu'administration de choix, tout en tirant parti du partenariat unique qui existe au sein de l'industrie canadienne et en stimulant la croissance par l'innovation.

Contexte

Le Conseil du Partenariat du secteur canadien de l'automobile (CPSCA) est une organisation mise sur pied à l'initiative de l'industrie en vue d'aborder les principaux enjeux liés à la concurrence auxquels est confrontée l'industrie canadienne de l'automobile. Le CPSCA est formé des chefs de la direction des cinq constructeurs de véhicules automobiles au Canada, des chefs de la direction des plus importants fournisseurs de pièces, de représentants des syndicats, du milieu universitaire, d'associations de fournisseurs de pièces de rechange et de concessionnaires, ainsi que des ministres du gouvernement fédéral et des gouvernements de l'Ontario et du Québec responsables de l'industrie. La réunion d'aujourd'hui était présidée par Don Walker, président du CPSCA et directeur général de Magna International Inc.

