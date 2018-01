Postes Canada célèbre l'année du Chien - Les timbres de la Nouvelle Année lunaire sont ornés de tons de rouge et d'or







VANCOUVER, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Postes Canada a mis en circulation son émission annuelle de deux timbres pour souligner la Nouvelle Année lunaire, dixième de cette plus récente série. Pour respecter les traditions de la célébration, les vignettes de l'année du Chien présentent des lanternes chinoises, principaux éléments du design. Un timbre PermanentMC au tarif du régime intérieur arbore un mignon petit chien impatient de sauter au coeur de la nouvelle année, tandis que le timbre au tarif du régime international représente un chien plus imposant, digne, levant une patte en signe de joie anticipée. Les couleurs rouge et or d'usage dominent le motif.

« Postes Canada est fière de souligner à nouveau cet événement animé et festif qu'est la Nouvelle Année lunaire, célébré par les Canadiens originaires de la Chine, de la Corée, du Vietnam et du reste de l'Asie orientale », affirme Deepak Chopra, président-directeur général de Postes Canada. « Le dévoilement annuel de ce timbre est toujours très attendu. »

Conçue par la maison Subplot Design Inc. de Vancouver et ornée de l'illustration de Meimei Mao et des photographies de Raeff Miles, l'émission lancée pour accueillir l'année du Chien se compose de ce qui suit :

Un feuillet traditionnel gommé de 25 vignettes au tarif du régime intérieur, comprenant quatre souhaits chinois calligraphiés par Albert Ng, membre de l'Ordre de l' Ontario , des carnets de timbres Permanents au tarif du régime intérieur et de timbres du régime international, ainsi qu'une vaste sélection d'articles de collection philatéliques.

Le pli Premier Jour officiel (PPJO) au tarif du régime international, qui renferme aussi un souhait chinois traditionnel, est non scellé pour permettre d'observer la coutume de la Nouvelle Année lunaire qui consiste à offrir de l'argent dans une enveloppe rouge.

L'année du Chien commence le 16 février 2018 et se poursuit jusqu'au 4 février 2019. On dit des personnes nées sous le signe du Chien qu'elles sont loyales, fiables, courageuses et faciles à vivre. De plus, elles accorderaient plus d'importance au bien-être des autres qu'au leur. Parmi les personnalités canadiennes nées sous ce signe, mentionnons Justin Bieber, Leonard Cohen et Lucy Maud Montgomery.

