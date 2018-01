Aider les Autochtones du nord-ouest de l'Ontario à acquérir une formation axée sur les compétences et une expérience de travail







THUNDER BAY, ON, le 15 janv. 2018 /CNW/ - Une économie forte est attribuable à une classe moyenne forte, où chaque personne a une chance réelle et égale de réussir. Malgré que la population des premières nations soit celle qui connaît le taux de croissance le plus rapide au Canada, les Autochtones demeurent sous-représentés sur le marché du travail canadien.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, de même que le secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Thunder Bay-Rainy River, Don Rusnak, ont annoncé un nouveau projet pour aider près de 60 Autochtones sans emploi ou sous-employés à obtenir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi.

Dans le cadre du Fonds pour les compétences et les partenariats, l'entreprise Hardy Giles Consulting recevra un financement de près de 2,5 millions de dollars pour son projet Operation Innovation, en partenariat avec le fournisseur de formation Workplace Training and Safety First et le partenaire de l'industrie LTL Contracting Ltd. Le projet permettra aux participants autochtones de prendre part à des exercices de simulation de conduite de machinerie lourde et leur permettra d'acquérir une expérience de travail dans le secteur de l'extraction des ressources naturelles. Le projet comprendra des stratégies visant à s'attaquer aux difficultés auxquelles les femmes autochtones font face quand il s'agit de trouver des emplois valorisants à long terme dans les secteurs des mines, de la construction et de la foresterie.

Citations

« En faisant tomber les obstacles pour les Autochtones, nous nous assurons que tout le monde a une chance réelle et égale de réussir. En aidant les Autochtones à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour trouver de bons emplois, nous pourrons renforcer l'économie ainsi que la classe moyenne, et aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail

« En offrant plus de possibilités et de formation aux Autochtones, le gouvernement du Canada montre l'importance d'aider tous les Canadiens à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour bâtir des collectivités fortes comme les nôtres partout au pays et pour contribuer à la croissance de la classe moyenne. »

- Don Rusnak, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Le projet Operation Innovation élimine les obstacles pour les Autochtones qui veulent faire carrière dans le secteur minier, en construction ou dans le domaine de l'exploitation des ressources. Notre équipe met l'accent sur le processus d'intégration de la main-d'oeuvre. Nous agissons à titre de mécanisme de communication et de jumelage pour combler l'écart entre les Autochtones et les employeurs. Nous faisons la promotion de possibilités d'emplois et de carrières en faisant le lien entre les individus et les soutiens qui leur permettront de réussir. »

- Paul Giles, propriétaire, Hardy Giles Consulting

Les faits en bref

La population autochtone est le segment le plus jeune et celui qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . Au cours de la prochaine décennie, 400 000 jeunes Autochtones se prépareront à faire leur entrée sur le marché du travail.

Le Fonds pour les compétences et les partenariats reçoit 50 millions de dollars de financement par année et a pu obtenir jusqu'à maintenant environ 250 millions de dollars (en espèces et en nature) par l'intermédiaire de partenariats depuis sa création.

Entre avril 2010 et en mars 2017, plus de 32 000 Autochtones ont tiré parti du Fonds pour les compétences et les partenariats. Ce dernier a permis, entre autres, d'aider plus de 12 500 personnes à trouver des emplois dans divers secteurs, comme ceux des ressources naturelles, des métiers, de la santé, du commerce au détail et du tourisme; le Fonds a également aidé 1 650 personnes à retourner aux études.

Liens connexes

Fonds pour les compétences et les partenariats

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 15 janvier 2018 à 11:35 et diffusé par :