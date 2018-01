La gouverneure générale et commandante en chef du Canada visitera des militaires canadiens en Ukraine et en Lettonie







OTTAWA, le 15 janv. 2018 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, se rendra en Ukraine et en Lettonie du 17 au 19 janvier 2018.

Cette visite permettra à Son Excellence de rencontrer des membres des Forces armées canadiennes (FAC) en affectation dans le cadre de l'opération UNIFIER, en Ukraine, et de l'opération REASSURANCE, en Lettonie, et de leur témoigner son soutien. Son Excellence sera accompagnée du général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense.

Durant son séjour, Son Excellence rencontrera également les présidents de l'Ukraine et de la Lettonie.

Lviv, Ukraine

Mercredi 17 janvier

Arrivée tardive de Son Excellence, qui entamera son programme officiel le jour suivant.

Lviv, Ukraine

Jeudi 18 janvier

En matinée, Son Excellence et le général Vance visiteront le Mémorial aux soldats tombés au combat de l'Opération antiterroriste en Ukraine. Par la suite, ils rencontreront des membres des forces armées canadiennes et ukrainiennes à l'Académie du Service militaire et du maintien de la loi et de l'ordre. L'opération canadienne UNIFIER a joué un rôle capital dans la réouverture de cette académie en septembre 2017, elle qui avait été fermée en 2012.

Son Excellence visitera ensuite le palais Potocki, où elle rencontrera Son Excellence Petro Poroshenko, président de l'Ukraine, afin de discuter des relations bilatérales entre les deux pays et de réaffirmer le soutien du Canada envers l'Ukraine.

Yavoriv, Ukraine

Jeudi 18 janvier

En après-midi, Son Excellence et le général Vance se rendront au Centre international de sécurité et de maintien de la paix à Starychi, pour voir l'opération UNIFIER en action. Cette mission vise à fournir une aide en matière d'instruction militaire et de renforcement des capacités aux forces armées ukrainiennes. Son Excellence aura l'occasion d'échanger avec des Canadiens et des Canadiennes qui ont pour objectif d'aider l'Ukraine à demeurer souveraine, sécuritaire et stable.

Riga, Lettonie

Jeudi 18 janvier

En fin de journée, Son Excellence se rendra à Riga.

Riga, Lettonie

Vendredi 19 janvier



La gouverneure générale débutera la journée par un entretien avec Son Excellence Raimonds V?jonis, président de la République de Lettonie, lors duquel ils discuteront des relations bilatérales entre le Canada et la Lettonie, ainsi que des secteurs de coopération que nos pays pourraient renforcer. Elle réaffirmera aussi le solide engagement du Canada à l'égard de la sécurité dans cette région et elle soulignera le 100e anniversaire de l'indépendance de la Lettonie. Fait à noter, il s'agira de la toute première visite d'un gouverneur général canadien dans ce pays.

Plus tard au cours de la matinée, Son Excellence et le général Vance se rendront au camp ?da?i et rencontreront des militaires affectés au groupement tactique de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie. Le Canada assure non seulement la direction de ce groupement, mais il y a apporté quelque 450 membres dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Durant la visite, Son Excellence rencontrera des représentants militaires et des hauts responsables des pays ayant envoyé des militaires pour participer au groupement tactique. Son Excellence et le général Vance assisteront également à un exercice de démonstration de la puissance de feu et de l'équipement.

Au terme de cette journée, Son Excellence retournera par avion à Ottawa.

