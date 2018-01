La ministre Joly entend promouvoir les liens et les échanges Canada-États-Unis à Boston et Manchester







L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, visitera Boston et Manchester pour établir et renforcer les relations avec des personnes influentes sur des objectifs bilatéraux clés

OTTAWA, le 14 janv. 2018 /CNW/ - Aucun autre pays du monde n'entretient des liens économiques plus forts et plus intégrés que les États-Unis et le Canada. Le gouvernement du Canada travaille de près avec les États-Unis pour renforcer nos relations commerciales et créer de nouveaux débouchés pour les travailleurs, les entreprises et les familles de la classe moyenne, des deux côtés de la frontière.

Dans le cadre de ces efforts, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, se rendra à Boston (Massachusetts) et Manchester (New Hampshire), au cours d'une visite de deux jours. Pendant son séjour, la ministre Joly aidera à établir et renforcer les relations avec les dirigeants de la Chambre des représentants et du Congrès, des partenaires du monde des affaires et d'autres personnes influentes.

Ces objectifs à long terme comprennent l'importance de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) comme moteur de croissance et de prospérité; la réaffirmation de la collaboration et des valeurs communes entre les deux pays; l'importance du développement énergétique propre et son incidence sur l'environnement; ainsi que les défis et les possibilités découlant de l'explosion de la technologie pour les industries créatives.

La ministre Joly sera aussi la conférencière principale à l'occasion de la célébration du 16e dîner de gala Martin Luther King, Jr., une activité organisée par le National Cultural Diversity Awareness Council. La ministre abordera le thème de cette année, « Like a good neighbor, Canada has always been there », en mettant en évidence la relation unique entre le Canada et les États-Unis.

De plus, la ministre Joly parlera de la dualité linguistique du Canada, de la diversité de son paysage politique et social, et du Canada créatif, la toute première stratégie fédérale élaborée en vue de promouvoir la prospérité et le succès des industries créatives canadiennes à l'ère numérique.

Citations

« Le Canada et les États-Unis ont bien plus qu'une frontière en commun : ils visent tous deux à améliorer leur prospérité commune, la création d'emplois, le développement économique durable et des échanges culturels dynamiques. La longue amitié entre nos deux pays est un fondement solide qui permet de progresser dans tous ces secteurs, et je serai heureuse de prolonger cette conversation vers un changement positif. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations les plus étroites comparativement aux autres pays du monde. Nous sommes à la fois des amis, des alliés et des partenaires. Depuis 24 ans, l'ALENA crée des débouchés, des emplois et une vie meilleure pour les citoyens. C'est la raison pour laquelle, depuis le début des négociations, le Canada présente des propositions concrètes sur la façon de moderniser l'ALENA au profit des citoyens canadiens, américains et mexicains. Nous visons l'atteinte de progrès réels, y compris à Montréal? ce mois-ci. »

-- L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères

Les faits en bref

Le Canada et les États-Unis ont la frontière sécuritaire commune la plus longue au monde. Près de 400 000 personnes et des produits et services d'une valeur de 2,4 milliards de dollars traversent cette frontière chaque jour.

Depuis l'inauguration du président Trump le 20 janvier 2017, le premier ministre Trudeau, des membres du Cabinet, des secrétaires parlementaires, des premiers ministres provinciaux et territoriaux, des comités parlementaires et d'autres représentants du gouvernement ont effectué plus de 245 visites aux États-Unis et rencontres au Canada et à l'étranger avec des cadres supérieurs américains.

L'économie nord-américaine s'est énormément développée grâce à l'ALENA. Depuis 1994, nos relations commerciales combinées ont triplé, pour atteindre près de 1 trillion de dollars américains en valeur.

