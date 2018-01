Déclaration de la ministre Joly à l'occasion du Thaï Pongal







Aujourd'hui, des millions de personnes au Canada et dans le monde entier célèbrent le Thaï Pongal

OTTAWA, le 14 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, les Tamouls au Canada et partout dans le monde se rassemblent pour fêter le Thaï Pongal. Traditionnellement, c'est le moment de rendre grâce aux récoltes et de se rassembler en famille et entre amis et voisins.

Célébré pendant le Mois du patrimoine tamoul, le festival du Thaï Pongal offre à tous les Canadiens l'occasion de réfléchir aux nombreuses contributions des Canadiens d'origine tamoule à la société et d'en apprendre davantage sur la richesse de la langue et de la culture tamoules. La diversité est l'une des plus grandes forces du Canada, et nous tirons tous parti de l'esprit d'ouverture et d'inclusion dont fait preuve le pays.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent le Thaï Pongal un joyeux festival en compagnie de leurs amis et de leur famille. Iniya Pongal Nalvazhthukkal

