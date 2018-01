Résolu applaudit le dépôt d'une plainte par le Canada auprès de l'OMC







MONTRÉAL, le 11 janv. 2018 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a exprimé aujourd'hui sa satisfaction pour le dépôt fait hier par le gouvernement du Canada d'une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le Canada a formulé une plainte de grande envergure contre les États-Unis, s'opposant à un éventail de mesures incompatibles avec leurs obligations prescrites par l'OMC.

Résolu applaudit l'action canadienne visant à soutenir les emplois et les familles au Canada, les clients de la Société et ses partenaires commerciaux aux États-Unis ainsi que la règle de droit international.

« Résolu est victime de ce type de comportement de la part du Département du commerce américain. Nous faisons constamment face aux mêmes politiques protectionnistes discréditées lorsque nous vendons du papier et du bois d'oeuvre à des clients américains qui en ont besoin et qui en veulent, a déclaré Richard Garneau, président et chef de la direction. De nombreux autres emplois sont en jeu aux États-Unis s'il n'y a pas suffisamment de bois d'oeuvre pour construire des maisons ou de papier pour imprimer les journaux et les livres. Malheureusement, ce sont les consommateurs américains qui paient le prix pour des droits arbitraires. Le Canada souligne avec raison que les États-Unis sont un partenaire continental et que le libre-échange entre les deux pays est au mieux de leurs intérêts réciproques et de leur prospérité économique commune. »

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans plus de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations de fabrication ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

