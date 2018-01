Les investissements dans les services de police des Premières Nations sont une mesure bien accueillie pour la sécurité et les familles des Premières Nations, affirme le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde







OTTAWA, le 11 janv. 2018 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, affirme que l'annonce faite hier quant au soutien fédéral du Programme des services de police des Premières Nations (PSPPN) est essentielle et cruciale pour assurer la sécurité et la protection des Premières Nations et celles des corps policiers et des policiers des Premières Nations.

« Nos principales préoccupations sont la protection et la sécurité des Premières Nations, de nos familles et des policiers des Premières Nations, a déclaré le Chef national Bellegarde. L'annonce d'hier permettra de s'assurer que les policiers et le personnel des services de police des Premières Nations possèdent les outils nécessaires pour accomplir leur travail. Ces policiers mettent déjà leur vie en jeu et ne devraient pas devoir affronter des risques supplémentaires parce qu'ils n'ont pas l'équipement adéquat. Nous souhaitons que nos corps policiers obtiennent le même soutien et le même financement que ceux offerts aux autres corps policiers au Canada et qu'ils doivent être désignés en tant que services essentiels. Je rends hommage au ministre Goodale pour avoir fait un grand pas dans la bonne direction. »

Le Programme des services de police des Premières Nations a été une priorité urgente pour les Premières Nations et comprend de nombreuses ententes dont l'échéance est prévue à la fin de mars prochain. L'annonce d'hier pour un financement sur cinq ans assure la pérennité de ce Programme. Lors d'une réunion tenue le 20 novembre 2017 en vertu du Protocole d'entente sur les priorités communes conclu entre l'APN et le Canada, selon lequel les ministres fédéraux et des représentants des Premières Nations s'engagent à se rencontrer trois fois par année, les dirigeants des Premières Nations ont déclaré que le PSPPN était une priorité urgente. À cette occasion, les participants ont souligné avec force la nécessité de soutenir le Programme et de le reconnaître comme un service essentiel.

Le Chef régional de l'APN de la C.-B., Terry Teegee, responsable du portefeuille de la justice de l'APN, a fait la déclaration suivante : « L'annonce d'hier est une reconnaissance importante du rôle que jouent les corps policiers des Premières Nations dans nos collectivités . Les corps policiers des Premières Nations doivent être totalement soutenus et accrus; ils sont un service essentiel pour tous les Canadiens et les peuples des Premières Nations. L'amélioration de la sécurité et des services policiers dans les collectivités des Premières Nations profitera à tous. Nous sommes heureux de l'annonce d'hier et nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler ensemble pour les prochaines étapes. »

Un certain nombre de résolutions nationales de l'APN exigent un appel à l'action pour soutenir les corps policiers et les services de police des Premières Nations. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a annoncé hier que le Canada investira jusqu'à 189,2 millions de dollars sur cinq ans et par la suite, et ce, à compter de 2018-2019, ce qui s'ajoute à l'engagement de 102 millions de dollars, sur cinq ans, annoncé dans le budget de 2017 pour le soutien des services de police dans les collectivités autochtones. Le ministre s'est également engagé à examiner des moyens d'améliorer l'efficacité du PSPPN.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Communiqué envoyé le 11 janvier 2018 à 13:52 et diffusé par :