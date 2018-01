Des investissements d'un océan à l'autre pour encourager les Canadiens à rouler vert







OTTAWA, le 10 janv. 2018 /CNW/ - L'avenir des transports réside dans les véhicules électriques, hybrides et à carburants de remplacement. Comme les Canadiens font des choix de plus en plus écologiques, notre gouvernement souhaite leur donner plus de possibilités de rouler vert tout en contribuant à assainir l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé un investissement de 120 millions de dollars destiné à agrandir le réseau de postes de recharge et de ravitaillement pour véhicules électriques ou à carburants de remplacement au Canada dans le cadre des efforts que déploie le gouvernement pour encourager les Canadiens à réduire leur empreinte carbone.

Ce financement, qui s'inscrit dans la phase II du fonds pour les infrastructures vertes, favorisera le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques; la construction de postes de ravitaillement en hydrogène ou en gaz naturel; la démonstration de techniques de recharge novatrices; et l'élaboration de codes et de normes. Le gouvernement accepte actuellement des demandes de financement pour des projets de déploiement et de démonstration.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre investissement total s'élève à 182,5 millions de dollars. L'annonce fait fond sur le succès de la phase I, pendant laquelle un premier investissement de 62,5 millions de dollars en 2017 a permis de financer le déploiement de plus de 100 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, 7 postes de ravitaillement en gaz naturel et 3 postes de ravitaillement en hydrogène à travers le Canada. Le programme finance également 10 projets de démonstration et la construction de 200 autres bornes de recharge pour véhicules électriques de prochaine génération. Une liste à jour de tous les projets se trouve sur le site Web de RNCan.

En outre, pour que tous les conducteurs et propriétaires de parcs de véhicules canadiens aient à leur disposition l'information la plus récente sur le sujet, le gouvernement du Canada a travaillé avec nos homologues des États-Unis pour créer une version canadienne de la carte de localisation des postes de ravitaillement en carburants de remplacement de ce pays.

À la faveur de Génération Énergie - dialogue national sur l'énergie au Canada -, les Canadiens ont indiqué clairement que la transition vers les véhicules électriques et vers des carburants fossiles à plus faible teneur en carbone n'était pas un luxe, mais une nécessité pour assurer au Canada un avenir sobre en carbone. Notre gouvernement continuera donc de soutenir des projets d'infrastructures vertes qui créeront des emplois, qui contribueront à assurer un avenir vert pour le Canada et qui nous aideront à réaliser nos objectifs de lutte contre les changements climatiques au pays et à l'international.

« Ces investissements favorisent la créativité chez les entreprises canadiennes des secteurs des véhicules électriques et des carburants de remplacement. Les infrastructures vertes ouvrent la voie à un avenir sobre en carbone tant dans les marchés des produits commerciaux que des produits personnels. »

Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada

