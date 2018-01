Déclaration de la ministre Joly à l'occasion du Noël orthodoxe







Aujourd'hui, les chrétiens orthodoxes au Canada et dans le monde entier célèbrent Noël

OTTAWA, le 7 janv. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, au Canada et partout dans le monde, les chrétiens orthodoxes et les catholiques orientaux célèbrent Noël. Cette fête survient le lendemain de la célébration de la naissance et de l'Épiphanie du Christ par la communauté orthodoxe arménienne. Au cours de cette période, nombreux sont ceux qui se réunissent en famille et avec leurs proches pour assister à une messe, chanter, échanger des cadeaux et partager un repas de Noël festif. C'est un moment de l'année empreint de compassion et de générosité envers les personnes les plus vulnérables.

Profitons de cette période de réjouissances pour souligner la richesse de nos communautés. La diversité est l'une des plus grandes forces du Canada, et nous tirons tous parti des nombreuses contributions des communautés chrétiennes orthodoxes et catholiques orientales au Canada.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, je souhaite à tous ceux et celles qui célèbrent le Noël orthodoxe une très joyeuse fête remplie de paix, de santé et de bonheur.

