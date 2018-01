Nouvelle entente de financement Canada-Nunavut pour renforcer la capacité du territoire à s'adapter aux changements climatiques







OTTAWA, le 3 janv. 2018 /CNW/ - Dans un esprit de réconciliation, le gouvernement du Canada est résolu à créer des partenariats avec les collectivités autochtones et du Nord, les gouvernements territoriaux et provinciaux et d'autres parties intéressées, et à leur offrir son appui, afin de prendre des mesures quant aux changements climatiques.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, a annoncé la signature d'une nouvelle entente de financement entre les gouvernements du Canada et du Nunavut.

En vertu de la nouvelle entente, le gouvernement territorial obtiendra 1,7 million de dollars entre 2017 et 2021 pour mettre en oeuvre des mesures d'adaptation aux changements climatiques. Ces mesures visent notamment à réduire les répercussions des changements climatiques sur les activités réalisées sur la glace et sur les terres importantes pour la tenue d'activités traditionnelles ou récréatives. Des initiatives seront aussi lancées pour favoriser la participation des jeunes dans la planification de l'adaptation aux changements climatiques et favoriser le transfert des connaissances. Les collectivités autochtones et du Nord collaboreront avec le gouvernement du Nunavut pour sélectionner certains projets.

Citations

« Le gouvernement du Canada travaille avec le peuple du Nunavut afin de tabler sur leur savoir traditionnel et de trouver des solutions nouvelles et innovatrices pour accroître la résilience au changement climatique dans les collectivités autochtones et nordiques. Cette entente renforcera l'autonomie et la capacité du Nunavut pour atteindre ces buts et aider le Canada à respecter ses engagements internationaux tout en renouvelant la relation entre la Couronne et les Inuits en s'appuyant sur la reconnaissance des droits, sur le respect et sur le partenariat. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c. p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« Le Nunavut est confronté directement aux effets des changements climatiques, auxquels il est particulièrement vulnérable. Le gouvernement du Nunavut est heureux de collaborer avec Affaires autochtones et du Nord Canada pour trouver des moyens novateurs de mieux composer avec ces défis. Les fonds reçus au titre du programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord nous aident à concevoir des projets qui assureront l'adaptation et la résilience du territoire à long terme.»

La ministre de l'environnement du Nunavut Elisapee Sheutiapik

Les faits en bref

S'appuyant sur un investissement de 21,8 millions de dollars sur cinq ans du budget 2016, le budget 2017 a fourni 25,4 millions de dollars de plus sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour financer des projets et initiatives d'adaptation dans les trois territoires du Nord canadien, en plus du Nunavik, du Nunatsiavut et dans les collectivités cries de la Baie James .

. Le financement est assuré par le programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord (PCCN) , une partie intégrante du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques , le plan national pour s'attaquer aux répercussions des changements climatiques.

une partie intégrante du , le plan national pour s'attaquer aux répercussions des changements climatiques. Le PCCN utilise une approche ciblée répondant aux priorités locales et régionales identifiées en collaboration avec les collectivités autochtones et nordiques, les gouvernements régionaux et territoriaux, et d'autres ministères fédéraux.

