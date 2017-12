L'agence Rosatom de Russie présente des solutions d'énergie renouvelable de pointe lors du WFES à Abu Dhabi







MOSCOU, December 29, 2017 /PRNewswire/ --

Rosatom, l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique, présentera ses derniers produits, technologies et innovations dans le domaine du développement durable lors du World Future Energy Summit (WFES) qui se déroulera à Abu Dhabi du 15 au 18 janvier 2018.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623332/Rosatom_Logo.jpg )

Le WFES, qui se tient au Centre national des expositions dans le cadre de la semaine du développement durable d'Abu Dhabi, a lieu chaque année à l'initiative de Masdar, la société énergétique du futur d'Abu Dhabi, et est le premier événement du monde qui oeuvre à faire avancer les énergies renouvelables et les technologies propres.

Rosatom tiendra un stand à l'exposition avec les dernières informations sur les technologies innovantes, les capacités et l'expertise unique de la Russie, qui souhaite aider ses partenaires du monde entier à composer un bouquet énergétique durable et équilibré.

Le stand de Rosatom présentera également les toutes dernières solutions de la société en matière d'ingénierie et de construction de centrales nucléaires. Les experts de Rosatom présenteront également sa technologie unique MultiD, une plateforme numérique orientée Web conçue pour la gestion de projets d'infrastructure au cours de tout leur cycle de vie.

Rosatom a plus de 70 ans d'expérience dans toutes les branches de l'industrie nucléaire, ce qui en fait un leader mondial en matière d'avancées technologiques. En tant que leader de la technologie nucléaire, Rosatom accorde beaucoup d'importance au développement d'une coopération internationale autour de l'utilisation pacifique de la technologique atomique, et fait de son mieux pour soutenir ses partenaires étrangers. Les solutions conceptuelles et les méthodes modernes utilisées par la société pour construire des infrastructures nucléaires à travers le monde ont fait de Rosatom un partenaire fiable pour 12 pays qui visent à développer rapidement leur industrie nucléaire de haute technologie.

Mais Rosatom, c'est bien plus que l'énergie nucléaire. La société est actuellement engagée dans le développement d'autres systèmes de génération d'énergie « verte » non nucléaire. En 2016, Rosatom a remporté un contrat pour la construction de trois parcs éoliens en Russie méridionale. La société est également active dans le développement de petites centrales hydroélectriques.

À titre de référence

Rosatom, l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique, se compose de 340 entreprises et instituts de recherche exerçant dans le secteur du nucléaire. Avec plus de 70 années d'expérience, Rosatom offre des services intégrés couvrant l'ensemble de l'industrie nucléaire, de l'enrichissement de l'uranium à la construction de centrales nucléaires. À l'international, la société se consacre en priorité à la mise en oeuvre de technologies innovantes et de pratiques de gestion environnementale. Rosatom est actuellement impliquée dans la construction de 33 centrales nucléaires dans 12 pays à travers le monde.

Site web : http://www.rosatom.com

Communiqué envoyé le 28 décembre 2017 à 22:42 et diffusé par :