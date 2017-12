Deux personnes arrêtées à la suite d'une saisie de 10 litres de cocaïne liquide présumée à l'aéroport d'Ottawa







OTTAWA, le 27 déc. 2017 /CNW/ - Des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et des membres du Détachement régional d'Ottawa de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont récemment saisi des bouteilles de cocaïne liquide présumée et arrêté deux personnes à leur retour à l'aéroport international MacDonald?Cartier d'Ottawa.

Le 7 décembre 2017, deux voyageurs sont arrivés au pays à bord d'un avion en provenance de la République dominicaine et ont été renvoyés à l'examen secondaire. Pendant la fouille, les agents des services frontaliers ont trouvé dix bouteilles de rhum d'un litre. Le liquide a été soumis à un test, qui a révélé la présence de cocaïne liquide présumée, et un chien détecteur a également décelé la présence de cocaïne. Les voyageurs, tous deux d'Ottawa, ont été arrêtés et confiés à la GRC.

Mercedez Greig, 22 ans, et Gersi Mukollari, 23 ans, font face à des accusations :

d'importation de cocaïne, ce qui constitue une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)

(LRCDAS) de possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic, ce qui constitue une infraction à la LRCDAS.

Les deux suspects ont été mis en liberté et comparaîtront en cour le 2 janvier 2018 au palais de justice d'Ottawa, situé au 161, rue Elgin.

«?Le crime n'a pas de frontières. Nous vivons dans un monde de plus en plus mondialisé et interrelié, et cette enquête démontre comment la GRC, en partenariat avec l'ASFC, vise à faire échec au crime avant qu'il n'atteigne la frontière canadienne?», a affirmé le surintendant Ivan Verdurmen, commandant du District du Nord-Est de la GRC.

«?Les agents des services frontaliers à l'aéroport d'Ottawa ont fait de l'excellent travail. Nous avons l'intention de continuer à travailler en partenariat avec la GRC afin d'empêcher les activités illégales à la frontière et de garder nos collectivités à l'abri des drogues illégales?», a affirmé Tammy Kendrew, chef des opérations de l'Agence des services frontaliers du Canada à l'aéroport international MacDonald-Cartier.

Toute personne disposant de renseignements au sujet d'activités criminelles est invitée à communiquer avec le service de police local, la GRC (1-800-387-0020) ou Échec au crime (1?800-222-TIPS). Si vous avez des renseignements sur une activité transfrontalière suspecte, veuillez communiquer avec la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 27 décembre 2017 à 10:28 et diffusé par :