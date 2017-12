Plus de 5 200 ours noirs récoltés en 2017 - Un bilan positif de la chasse et du piégeage de l'ours noir







QUÉBEC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dévoile aujourd'hui le bilan 2017 de la chasse et du piégeage de l'ours noir, lequel révèle que 5 236 ours noirs ont été récoltés par la chasse ou le piégeage. Avec près de 17 000 permis vendus, le nombre de chasseurs qui s'adonnent à la chasse est légèrement en hausse et leur succès de chasse approche les 30 %.

Selon les données compilées, les 5 236 ours noirs se répartissent ainsi : 4 454 ont été récoltés à la chasse tandis que 782 ont été piégés. La saison printanière de chasse, spécifique à l'ours noir et d'une durée de six semaines, qui s'étend du 15 mai au 30 juin, est celle qui rassemble le plus grand nombre d'adeptes et permet à tous de s'adonner au sport.

Même si les chiffres définitifs ne seront connus qu'en janvier 2018, la récolte de cette année s'avère comparable à celle des dernières années. Bien que les résultats de la vente des permis de chasse pour l'ours noir soient préliminaires, ils atteignent déjà un niveau légèrement supérieur à ceux des années précédentes.

Le MFFP demeure vigilant et continue de suivre attentivement l'évolution des populations et de la récolte d'ours noirs au Québec. Les travaux de terrain visant à étudier la dynamique de la population de l'ours noir se poursuivront cet hiver dans les régions administratives visées, soit la Mauricie, l'Outaouais et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La collaboration des chasseurs demandée

Dans un esprit de collaboration et afin de favoriser une gestion efficiente de l'ours noir, les chasseurs sont invités à déclarer la zone dans laquelle ils iront chasser lors de l'achat de leur permis de chasse et à fournir, au moment de l'enregistrement de l'animal, les deux prémolaires supérieures (pour plus d'information, consultez l'adresse suivante :

https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-piegeage/regles-generales/ours.asp).

Pour obtenir tous les détails sur les statistiques de récolte de l'ours noir 2017, vous pouvez consulter le mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/chasse-piegeage.

Les citoyens sont aussi invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage, ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191. Ils peuvent également effectuer un signalement en ligne à mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage. L'information demeure confidentielle en tout temps.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Nicolas Bégin

Relations avec les médias

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

418 627-8609, poste 3061

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 19 décembre 2017 à 15:16 et diffusé par :