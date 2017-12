Le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) pourra réaliser ses activités d'aide à la création et au démarrage d'entreprises auprès de la clientèle étudiante de l'UQAC et des collèges régionaux







Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de près de 800 000 $ au CEE-UQAC de Saguenay

SAGUENAY, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

En appuyant financièrement les organismes qui aident au démarrage d'entreprises, le gouvernement du Canada octroie les ressources aux initiatives qui auront le plus d'incidences positives sur la vie des Canadiens.

Le député de LaSalle?Émard?Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, David Lametti, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi se voit accorder une aide financière de 795 000 $, sous forme de contribution non remboursable sur une période de trois ans, pour offrir des services adaptés aux personnes désirant démarrer une entreprise.

Depuis 1998, le CEE-UQAC a pour mission de promouvoir l'esprit entrepreneurial et la création d'entreprises auprès des étudiants de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et des collèges de la région. Cet OBNL est un organisme intermédiaire qui offre des services de gestion-conseil aux étudiants voulant explorer le potentiel d'un projet et organise des conférences pour la communauté entrepreneuriale régionale. Il met en lien des finissants du secteur des sciences et du génie avec des PME pour la réalisation de projets technologiques. Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC permettront de soutenir les frais de fonctionnement du CEE-UQAC afin d'offrir un service personnalisé en démarrage d'entreprises et de permettre la réalisation de projets technologiques dans les PME.

Citations

« Depuis sa création, il y a bientôt 20 ans, de nombreuses histoires à succès sont nées du Centre d'essaimage et d'entrepreneuriat de l'UQAC. En continuant de soutenir cette institution de haut savoir, on favorise l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs innovants qui contribuent au dynamisme économique du Saguenay--Lac-Saint-Jean. »

David Lametti, député de LaSalle?Émard?Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître, à innover et à exporter, afin qu'elles puissent créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des partenaires régionaux du développement économique, tels que le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC). »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Faits en bref

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur les grandes orientations de DEC jusqu'en 2021, consultez le

Plan stratégique 2021 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

