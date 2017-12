Le député Boissonnault annonce du financement à l'appui de choix énergétiques plus propres en Alberta







EDMONTON, le 15 déc. 2017 /CNW/ - En mobilisant ses capacités d'innovation et sa créativité, le Canada met ses ressources naturelles en valeur de manière plus durable, fait croître son économie et crée des choix énergétiques plus propres en appui à notre transition vers une économie sobre en carbone. Notre gouvernement est conscient que des investissements dans les technologies propres renforcent l'économie et favorisent la prospérité à long terme.

Le député d'Edmonton-Centre, Randy Boissonnault, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jim Carr, l'investissement de plus de 22 millions de dollars dans sept projets de technologies propres pour le secteur du pétrole et du gaz ainsi que pour l'industrie du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone.

Ces projets novateurs - de Husky Oil, Suncor Energy, Proton Technologies, Inventys Thermal Technologies, Carbon Upcycling Technologies, Quantiam Technologies et Carbon Engineering - démontrent que les technologies propres peuvent nous permettre d'extraire, de produire et d'utiliser les ressources de façon plus propre et nous aider ainsi à bâtir un avenir qui aurait pu sembler auparavant impossible.

Ces programmes sont des piliers de la stratégie adoptée par le gouvernement pour stimuler la création d'emploi et la croissance économique tout en améliorant la durabilité des ressources énergétiques durant notre transition vers une économie sobre en carbone.

« Dans la foulée des investissements publics et privés en innovation, des efforts complémentaires sont déployés pour réduire les émissions du secteur du pétrole et du gaz. Une meilleure performance environnementale de ce secteur est l'une des clés d'une transition réussie vers une économie sobre en carbone. Le développement et l'adoption de technologies propres aideront le Canada à honorer ses engagements nationaux et internationaux et à préserver, pendant de nombreuses années encore, l'avantage que nous procurent nos ressources naturelles. »

Trois des projets sont financés par le Programme de technologies pétrolières et gazières propres de Ressources naturelles Canada (RNCan), qui dispose de 50 millions de dollars sur deux ans pour aider des entreprises canadiennes à développer des technologies pétrolières et gazières plus propresqui réduiront les émissions de gaz à effet de serre.

Les quatre autres sont financés par le Programme d'innovation énergétique, également de RNCan, qui a reçu 25 millions de dollars sur deux ans pour aider des entreprises à accélérer le développement de technologies propres.

