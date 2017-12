Alerte aux consommateurs - Garnissez votre bibliothèque, pas leur portefeuille - Aucun organisme légitime ne vous demandera de payer avec une carte-cadeau iTunes : c'est une arnaque







OTTAWA, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Vous recevez un appel alarmant d'une personne qui se prétend employée du gouvernement. Elle vous dit que quelque chose s'est très mal passé et que le seul moyen de vous en sortir est de rembourser votre dette dès que possible. Elle vous convainc même que la manière la plus rapide d'effectuer le paiement est d'utiliser une carte-cadeau iTunes.

Ne vous faites pas prendre! Il s'agit d'un exemple typique d'un stratagème d'extorsion. Ce genre d'arnaque est en hausse au Canada et peut prendre différentes formes. Parfois, les escrocs se disent employés du gouvernement, comme dans l'exemple précédent, ou encore de la police, prétendant être en route pour vous arrêter ou vous déporter. Ils peuvent même aller jusqu'à vous affirmer qu'un de vos proches est blessé ou en danger. Les détails peuvent différer, mais le résultat est le même : on intimide et effraie les victimes pour les forcer à payer une fausse dette ou une rançon.

Souvenez-vous d'une chose : peu importe les circonstances, un organisme légitime ne vous demandera jamais de payer en utilisant des cartes-cadeaux iTunes. Vous devriez raccrocher le téléphone immédiatement!

Ne devenez pas victime de ces stratagèmes d'extorsion en repérant les signaux d'alarme :

Vous recevez un appel inattendu au sujet d'une urgence.

On vous force à prendre une décision ou à donner des renseignements personnels très rapidement.

On vous demande d'effectuer un paiement d'urgence en utilisant des cartes-cadeaux iTunes.

Sachez que ces escrocs pourraient aussi exiger un autre mode de paiement, comme une carte-cadeau d'une autre entreprise, une carte de crédit prépayée ou un type de cryptomonnaie, comme les bitcoins.

Si quelqu'un vous appelle et que vous êtes incertain s'il s'agit d'une arnaque ou non, suivez les conseils suivants :

Ne donnez aucun renseignement personnel.

Ne donnez ni argent ni codes à des personnes en qui vous n'avez pas confiance.

Ne vous fiez pas au numéro de téléphone, même s'il semble légitime.

Sachez que vous pouvez bloquer des contacts sur votre téléphone.

Prenez le temps qu'il vous faut pour prendre une décision éclairée.

Communiquez avec votre service de police local ou l'entreprise qui produit la carte-cadeau si vous avez des questions ou des inquiétudes.

Si vous possédez ou gérez un magasin de détail qui vend des cartes-cadeaux iTunes, vous pouvez aider à protéger des victimes potentielles. Soyez attentif aux clients qui :

achètent plus de 1 000 $ en cartes-cadeaux.

semblent effrayés ou pressés.

sont au téléphone ou regardent leur téléphone fréquemment pendant la transaction.

Si vous croyez qu'un client est victime d'un stratagème d'extorsion, renseignez-le au sujet de cette alerte et conseillez-lui de communiquer avec la police.

Si vous avez été victime d'une arnaque, communiquez avec votre institution financière et la police locale. Si vous détenez des renseignements au sujet d'une arnaque, faites un signalement au Centre antifraude du Canada (1-888-495-8501).

