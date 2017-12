Avis aux médias - La ministre Bardish Chagger et l'adjointe parlementaire Daiene Vernile annonceront une initiative favorisant la croissance propre et l'action climatique canadienne en Ontario







KITCHENER, ON, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre fédérale de la Petite entreprise et du Tourisme, Bardish Chagger, et l'adjointe parlementaire du ministre des Transports de l'Ontario, Daiene Vernile, tiendront une conférence de presse pour annoncer le financement de projets dans la province de l'Ontario, dans le contexte du Plan d'action climatique pancanadien visant à favoriser la croissance propre.

Activité : Conférence de presse Date : Le vendredi 15 décembre 2017 Heure : 13 h 30 (HNE) Lieu : REEP Green Solutions

20, rue Mill

Kitchener (Ontario)

