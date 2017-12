Bilan des réalisations gouvernementales des derniers mois - Nous jetons les bases d'un nouveau Québec







POINTE-LEBEL, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, a procédé, aujourd'hui, au bilan des réalisations gouvernementales des derniers mois dans la région.

Le ministre Arcand a souligné l'excellente performance de l'économie québécoise, avec le taux de chômage qui est à un creux historique, le PIB qui est en croissance, la cote de crédit du Québec qui a été rehaussée ainsi que le salaire et le pouvoir d'achat des Québécoises et Québécois, qui croissent de façon plus rapide qu'ailleurs au Canada.

Il a également souligné la création de 218 000 emplois depuis l'élection de 2014. Seulement dans la région de la Côte-Nord, 2 500 emplois ont été créés, dans la dernière année, et le taux de chômage se situe à 5,9 %, comparativement à 8,2 % en 2014.

Dans la région, d'importantes annonces économiques ont été effectuées au cours des derniers mois. À titre d'exemple, mentionnons l'investissement de 26,2 millions de dollars pour soutenir la poursuite des travaux de relance des activités de la mine du lac Bloom, par l'entreprise Minerai de fer Québec, ou encore le programme Québec branché, qui permettra de fournir des services Internet haute vitesse à l'ensemble des régions et des localités qui sont actuellement mal ou non desservies.

Redistribuer la richesse

La rigueur budgétaire et la bonne performance de l'économie ont permis au gouvernement de procéder à d'importantes baisses d'impôts et de taxes. Parmi les mesures destinées à réduire le fardeau des familles du Québec, le ministre a souligné les baisses d'impôts pour 4,2 millions de contribuables, l'aide de cent dollars par enfant pour l'achat de fournitures scolaires et la baisse des taxes scolaires, résultat de la plus importante révision de celles-ci depuis 25 ans.

Notons également que les marges de manoeuvre dégagées permettent d'améliorer la qualité de vie des familles, de lutter encore mieux contre la pauvreté et d'investir davantage en santé et en éducation. Dans la région, cette réalité s'est concrétisée notamment par un investissement de 1 050 000 $ pour implanter une unité satellite d'hémodialyse à Baie-Comeau.

Citations :

« Nous avions un plan, nous l'avons appliqué, et il fonctionne. Ce plan nous a permis de redresser les finances publiques, de faire rouler l'économie et d'investir dans les priorités des Québécoises et Québécois, soit la santé et l'éducation. Aujourd'hui, le Québec se porte mieux. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Les gestes que nous posons profitent à l'ensemble des régions du Québec, dont la Côte-Nord. Au cours des quatre dernières années, le taux de chômage, dans la région, a considérablement baissé. D'importantes annonces économiques ont eu lieu pour la région, et d'autres suivront. Le gouvernement est au rendez-vous pour soutenir des projets porteurs pour l'économie des régions. »

Pierre Arcand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Voici quelques-unes des autres annonces effectuées depuis juin 2017 :

Aide de 519 779 $ au groupe Riverin maritime, pour des travaux d'amélioration du navire Jean-Joseph , à Forestville ;

Inauguration de la centrale de la Romaine-3;

Création de l'aire protégée des Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan, qui correspond à 21 fois la taille de l'île de Montréal;

Soutien de 1 506 218 $ pour la Côte-Nord, avec le Fonds d'appui au rayonnement des régions;

Implantation d'un centre de justice de proximité pour la région;

Aide de 225 000 $, par l'entremise de la mesure Startup Québec du Plan d'action en économie numérique, destinée à Développement économique Sept-Îles;

225 000 $, par l'entremise de la mesure Startup Québec du Plan d'action en économie numérique, destinée à Développement économique Sept-Îles; Investissements de 23 millions de dollars pour la réalisation de plusieurs initiatives en matière d'éducation, de loisir et de sport dans la région de la Côte-Nord;

Soutien de 289 300 $ pour rénover des CHSLD;

Investissements de 305,3 millions de dollars dans le réseau routier de la région, pour la période 2016-2018.

