L'APCHQ salue la nomination de Michel Beaudoin à la tête de la RBQ

MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue la nomination de Michel Beaudoin à titre de président-directeur général de la Régie du bâtiment du Québec. Elle lui offre son entière collaboration dans le cadre de son mandat.

« Nous accueillons très positivement l'arrivée de M. Beaudoin à la tête de la Régie du bâtiment du Québec et nous sommes convaincus qu'il saura donner un souffle nouveau à certains dossiers importants pour l'industrie de la construction et de l'habitation. Sa connaissance des dossiers de la RBQ, alors qu'il y a oeuvré de 2005 à 2012, devrait lui permettre d'agir rapidement sur plusieurs fronts » déclare Luc Bélanger, président-directeur général de l'APCHQ.

Des enjeux importants à traiter

L'APCHQ souligne que quelques dossiers relevant de la Régie du bâtiment du Québec seront à traiter au cours des prochains mois. Parmi ceux-ci, la formation continue obligatoire pour les entrepreneurs en construction représente une belle occasion à saisir afin de favoriser la qualité de la construction ainsi que l'application des meilleures pratiques. De plus, l'uniformisation des normes de construction à la grandeur du Québec, en rendant obligatoire l'application d'un seul et même code de construction, aurait également un impact majeur sur la qualité de la construction.

« Nous entendons aborder rapidement ces dossiers avec le nouveau PDG de la RBQ. D'ailleurs, avec l'arrivée d'une ministre de l'Habitation et maintenant d'un nouveau PDG à la RBQ, nous sentons un vent favorable pour faire progresser des dossiers importants pour notre industrie. M. Beaudoin peut donc compter sur l'entière collaboration de l'APCHQ », conclut M. Bélanger.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 17 700 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur résidentiel.

