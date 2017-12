JA Solar établit un nouveau record mondial de puissance de sortie pour les modules composés de 60 cellules mono-Si PERC







BEIJING, 13 décembre 2017 /CNW/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., l'un des plus grands fabricants au monde de produits solaires de haute performance, annonce aujourd'hui que la puissance de sortie de ses modules photovoltaïques de 60 cellules, composés de cellules mono-Si (de silicium monocristallin) PERC, a dépassé les 325 W. La puissance de sortie précise de 326,67 W mesurée et certifiée par TÜV SÜD établit un nouveau record mondial pour les modules photovoltaïques de 60 cellules mono-Si.

En tant que l'un des plus importants fabricants de produits photovoltaïques de la planète, JA Solar a joué un rôle essentiel dans le développement de technologies photovoltaïques avancées grâce à ses inventions et à ses innovations. En 2010, la société a déposé une demande de brevet pour son invention, une structure cellulaire industrielle PERC, et pour la méthode de production de celle-ci. Le brevet a été accordé en 2012 par le Patent and Trade Mark Office (Office des brevets et des marques de commerce) du National Bureau of Intellectual Properties (Bureau national de la propriété intellectuelle) de la Chine. En 2013, JA Solar a été la première société à surpasser le seuil des 20 % en matière de rendement de conversion pour la version industrielle des cellules solaires PERC en utilisant un procédé de métallisation par sérigraphie. L'année suivante, elle a entrepris la production massive de cellules et de modules de type PERC. JA Solar détient également les droits de propriété intellectuelle pour les cellules PERC bifaces grâce à un brevet chinois qui lui a été octroyé en 2016 par le National Bureau of Intellectual Properties de la Chine.

Dans les dernières années, la technologie PERC est devenue une approche de plus en plus privilégiée pour les produits photovoltaïques de haute performance. Selon la PVITR (stratégie internationale des technologies photovoltaïques) de la SEMI, les produits PERC représenteront 40 % du volume total de produits expédiés d'ici 2020. L'évolution de la technologie PERC et son utilisation généralisée ont eu un impact majeur sur la production d'énergie solaire, en particulier sur les aspects de parité réseau et de réduction des coûts normalisés de l'électricité. Actuellement, la puissance de sortie moyenne des modules photovoltaïques de 60 cellules composés de cellules mono-Si PERC offerte par JA Solar est de 300 W. L'établissement du nouveau record mondial par JA Solar est attribuable à ses travaux considérables en R et D, à son engagement ferme envers l'amélioration constante de sa performance, et à sa détermination à faire avancer la technologie photovoltaïque. Ce résultat est également un élément important du plan visant à relever le défi technologique de l'initiative « Front Runner » du gouvernement chinois et servira de vitrine pour l'industrie photovoltaïque. Les produits PERC sont d'ailleurs les favoris de l'initiative depuis le lancement de celle-ci. En 2016, JA Solar a fourni des modules photovoltaïques de 422 MW, dont 40 % d'entre eux étaient composés de cellules mono-Si PERC, pour la phase initiale de démonstration de 1 GW de l'initiative « Front Runner » à titre de plus important fournisseur de modules du projet.

« Détenir le nouveau record mondial pour une puissance de sortie de plus de 325 W provenant d'un module photovoltaïque de 60 cellules mono-Si est un véritable exploit qui a pu être réalisé grâce à la technologie PERC », soutient le Dr Wei Shan, directeur de la technologie à JA Solar. « C'est également une preuve tangible des efforts colossaux déployés par JA Solar afin de développer des produits photovoltaïques rentables et de haute efficacité, lesquels répondront à la demande croissante en énergie propre grâce à l'innovation technologique et à l'amélioration continue de la performance. JA Solar s'efforce depuis toujours de remplir le mandat qu'elle s'est donné, soit d'offrir à ses clients des produits photovoltaïques de haute performance dotés d'une grande fiabilité et d'une excellente qualité. »

