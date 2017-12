Tuft & Needle demande le rejet de l'action en justice intentée par la filiale de Steinhoff Mattress Firm







PHOENIX, le 13 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Dernier événement dans le bouleversement accéléré du secteur du matelas traditionnel, l'avocat plaidant de Tuft & Needle, Charles « Chip » Babcock de Jackson Walker LLP, a demandé hier le rejet d'une action en justice fédérale engagée par Mattress Firm contre Tuft & Needle à Houston, Texas. Tuft & Needle demande à la court de déterminer si l'action en justice de Mattress Firm est une tentative stratégique à peine voilée de cette dernière pour affaiblir son concurrent, l'innovateur du secteur et le pionnier du « bed-in-a-box » Tuft & Needle. Tuft & Needle estime qu'elle pourrait avoir d'importantes demandes reconventionnelles contre Mattress Firm et, potentiellement, sa maison mère sud-africaine Steinhoff International Holdings NV pour pratiques anticoncurrentielles et a chargé M. Babcock d'examiner le cas. En 2016, le géant du meuble mondial Steinhoff a payé 2,4 milliards de dollars US pour acquérir Mattress Firm, la plus grande chaîne de vente de matelas aux États-Unis, qui exploite aujourd'hui plus de 3 500 magasins dans 49 États, dont les anciens points de vente Sleepy's et Sleep Train. La semaine dernière, la société Steinhoff s'est trouvée prise dans un scandale financier, son PDG, Markus Jooste, ayant démissionné dans un contexte d'allégations de fraude, lui et d'autres hauts dirigeants faisant l'objet d'une enquête pour faute.

Dans un scénario classique de David contre Goliath, en octobre 2017, la filiale de Steinhoff Mattress Firm a engagé une action en justice contre Tuft & Needle. Elle attaque les campagnes publicitaires modernes et humoristiques de la start-up, notamment une série notoire de panneaux à Phoenix, Arizona, qualifiant les magasins de matelas de gourmands. M. Babcock argue que tout cela est protégé par les lois et la Constitution des États-Unis. La société Tuft & Needle a été créée en 2012 par deux ingénieurs de la Silicon Valley avec un investissement personnel de 6 000 dollars et l'objectif de bouleverser le secteur du matelas traditionnel. La société s'est développée pour réaliser plus de 100 millions de dollars de ventes annuelles et occupe la première place du classement des meilleurs matelas sur Amazon.com, en catalysant la catégorie « bed-in-a-box ». Avec la réussite de Tuft & Needle et de la catégorie « bed-in-a-box » (on estime maintenant que sa part du marché américain des matelas avoisine les 10 %), Steinhoff a tenté d'enclencher une nouvelle dynamique avec l'acquisition de Mattress Firm, en élaborant notamment son propre produit suiveur « bed-in-a-box » appelé « Tulo ».

Les fondateurs de Tuft & Needle ont rencontré les dirigeants de Mattress Firm à la fin de l'été 2017. Des discussions ont débuté avec une étude cordiale et informelle d'un possible partenariat. Tuft & Needle a ensuite refusé la proposition de Mattress Firm de prendre le contrôle de Tuft & Needle à travers une participation minoritaire. À la mi-octobre, Mattress Firm a entraîné l'innovateur du secteur dans une bataille juridique coûteuse, en demandant les bénéfices à ce jour de Tuft & Needle à titre de « dommages ». Tuft & Needle estime que les demandes de Mattress Firm sont non fondées, et qu'il s'agit d'une tentative pour éliminer un innovateur américain prometteur par la voie des frais de cette action, plutôt que par une transaction commerciale.

La présentation de Tuft & Needle à la cour argue que l'action en justice de Mattress Firm devrait être rejetée. M. Babcock le soutient en ces termes : « Comme c'est monnaie courante dans de nombreux litiges anticoncurrentiels, la plainte n'est pas fondée en droit. Elle demande de sanctionner les opinions du défendeur et proteste visiblement contre les pratiques badines d'un petit concurrent maniant la satire et la parodie, tout cela étant protégé par les lois sur lesquelles elle s'appuie et par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. »

Le dossier judiciaire est disponible depuis le lundi 11 décembre 2017.

À propos de Tuft & Needle

La société Tuft & Needle implantée à Phoenix a initié le bouleversement du secteur du matelas. Créée en 2012 par JT Marino et Daehee Park, Tuft & Needle mène la révolution contre des marges abusives, des modèles de vente à commissions et l'asymétrie de l'information sur le marché des matelas, en offrant un produit exceptionnel au juste prix. Ayant écarté l'option de lever des capitaux extérieurs, Tuft & Needle a fait fructifier les 6 000 dollars d'investissement personnel des cofondateurs en une rentabilité constante, d'excellentes enquêtes de satisfaction client et une croissance remarquable pour dépasser 100 millions de dollars de ventes en 2016. La société figure au premier rang du classement des meilleures cultures d'entreprise aux États-Unis établi par Entrepreneur Magazine en 2017.

Contacts avec les médias :

Megan Breinig | Megan@decibelblue.com | +1 928.300.4431

Andrea Kalmanovitz | Andrea@decibelblue.com | +1 602.980.2040

Site presse : tn.com/press

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/618423/Tuft_Needle_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 décembre 2017 à 09:21 et diffusé par :